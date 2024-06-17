涉枕頭悶死2歲女兒後輕生 女子遭殺人罪起訴

台北市郭姓女子因2歲女兒罹患漸凍人症而有疾病壓力，涉嫌於去年10月間在家以枕頭悶壓女兒致死，郭女則輕生未果，台北地檢署今天依殺人等罪起訴郭女，將由國民法庭審理。

檢方指出，郭女與李姓丈夫育有1女，女兒在去年6月間確診罹患肌萎縮性脊髓側索硬化症（漸凍人症），平日由夫妻2人照顧，假日則由住在南港的婆婆協助照顧。

檢方表示，去年10月21日傍晚6時許，郭女利用丈夫參加同事婚宴外出的機會，獨自在信義區住處撰寫遺書，並前往超商列印遺書，隨後撥打LINE電話給婆婆，以朋友突然拜訪想看望為由，前往婆婆住處將女兒接回家。

檢方查出，當天晚上8時許，郭女返回住處後先以毛巾遮蔽主臥室內嬰兒攝影機，再將女兒放置在主臥室床鋪上，持灰色條紋枕頭悶壓女兒頭部約15分鐘，導致女兒掙扎、哭喊，最終因口鼻部及頸部受外力壓迫窒息死亡。

檢方指出，郭女見女兒死亡，以延長線及曬衣桿嘗試上吊自殺未果，便持廚房內的刀具刺向自己左胸口及右頸部，流血後躺地。郭女丈夫於晚上近11時加完婚宴返回住處時，發現女兒已無生命跡象，郭女尚存氣息，報警並送醫處理。