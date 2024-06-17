游淑慧指京華城金流有異狀 京華城今提告加重誹謗
台北市議會京華城案專案調查小組召集人游淑慧上周稱，有小組成員指京華城案金流有異狀，已私下建議市府應向廉政署告發。京華城公司認為，游淑慧造謠營造京華城圖利及行賄，傷害商譽，京華城董事長陳玉坤說，京華城案均依法辦理，提告游淑慧涉犯加重誹謗。
游淑慧於本月14日表示，調查小組委員有發現不適合公開資訊，就是與此案金流有關，為求對當事人公平且不影響司法後續偵辦，僅私下建議可向司法單位告發。
陳玉坤說，游淑慧影射京華城受到圖利或從事行賄，言論不合理，讓大眾誤以為京華城是一間不好的公司。
陳玉坤的委任律師說，游淑慧所言並無調查小組報告及市議會的資料支持，她所說的「金流」及「異狀」為憑空杜撰，提告游淑慧涉犯加重誹謗。
游淑慧說，金流有異狀並非她的原意，稱此為烏龍提告；對此，陳玉坤回應，空穴不來風，一定是她曾說了些什麼，媒體才會寫，若是記者杜撰，則會對記者提告。
游淑慧回應，陳玉坤今天提告是「烏龍且惡意的提告」，她於14日時，針對京華城查範圍在行政首長於本案之作為與責任，並無京華城公司所謂「私下向媒體發表有牽涉金流乙事」，隨後她發現受訪內容有差異，要求媒體更正。此次專案小組的調查報告將於7月出爐，她不排除對京華城提告誣告。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言