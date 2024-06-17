協助藏im.B吸金案威士忌酒？ 自救會：追究陳歐珀刑責

台北地院審理偵辦im.B吸金詐騙90億元案今天開庭，自救會發言人林家輝開庭前率多名被害人在法院前陳情，表示詐欺集團涉案卻反控被害人違反銀行法，請求法官重判詐團無期徒刑。

林家輝說，詐團業務員案發後恐嚇被害人不准提告，還將被害人抺成黑道，甚至找律師做二次詐騙，造成被害人迄今未拿回一分錢；他說，有超過50位被害人未收到起訴書，希望法官重判詐團無期徒刑，且不得假釋，命詐團成員強制勞動。

自救會表示，吸金案主嫌曾耀峰至今沒有誠實交代不法犯罪所得，檢察官應繼續查明犯罪所得，並徹查收受不法利益政商權貴應負的法律責任。

自救會說，本案共犯前行政院顧問陳振坤已自白所隱匿犯罪所得威士忌酒，是由前立委陳歐珀請求協助藏匿，檢察官也應追究陳歐珀的刑責。

自救會表示，im.B主管黃繼億現已改名黃育寶，對外繼續召開投資說明會，而業務江佳霖也改名為江嘉凌，企圖規避責任，營運長洪郁璿更成立「以紳股份有限公司」用黃金投資繼續吸金上億元，已另案偵查。

自救會還說，im.B處長陳振中與洪郁璿為了藏匿不法所得，藉由用假離婚真脫產，來移轉財產規避後續求償，業務黃翔寓更散播不實謠言，稱提告者會觸犯銀行法，汙衊被害人是黑道，請法官還被害人公平正義。

檢方偵辦吸金案起訴im.B的母公司台灣金隆科技負責人曾耀鋒共31人，並認定犯罪集團以假債權吸金逾90億元，起訴後，有相關案情繼續偵辦。

起訴指出，台灣金隆科技負責人曾耀鋒因槍砲案遭通緝，2017年與父親曾明祥、女友淑芬開設im.B平台，對外佯稱以人頭金主原始債權人出借款項產生債權，由借款人提供不動產設定抵押，或由借款公司提供未到期支票為擔保，交由im.B媒合投資人認購。

公司出借的款項，都是投資人投入的資金，集團對外誆稱將以年息百分之9到13、保證期滿可兌回本金吸金，用發行假債權方式詐財，但後金補完前金資金即乾涸，為典型「龐氏騙局」。