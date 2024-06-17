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曾獲模範警擅查女警個資 懲戒法院判記過2次

聯合報／ 記者蕭雅娟／台北報導

懲戒法院。記者王宏舜／攝影 王宏舜
懲戒法院。記者王宏舜／攝影 王宏舜
曾當選全國模範警察新竹縣警局吳姓偵查小隊長，任職新竹縣刑警大隊期間，涉利用警政署智慧分析決策支援系統，擅自查詢一名女同事個資，被依個人資料保護法判刑一年、緩刑二年。案經內政部移送審理，懲戒法院判決吳男記過二次。

判決指出，二○二二年十月間吳男在刑大值日室，以個人帳號登入智慧分析決策支援系統，在「執行交通相關業務」用途欄，輸入女警車牌號碼，非法查詢蒐集女警個人基本資料、親友網脈等。

吳男稱因好奇心一時失慮深感懊悔，已在新竹地方法院調解程序中解釋及致歉獲得原諒。他查詢資料未外傳，未影響對方名譽或造成損害，他熱愛警察工作，曾經破獲多件幫派犯罪集團、跨國走私海洛因、大宗槍枝及社會矚目擄人撕票等重大案件，為此曾獲記大功三次、記功一一二次及嘉獎一八○○次，並榮獲機關及全國模範警察。此案後自我檢討改進，請求改過自新機會。

懲戒法院審酌吳男身為警察，未能誠信、謹慎執行公務，假借職務上機會，侵犯被害人資訊隱私權，損害機關形象、政府信譽；考量他坦承犯行，違失行為僅一次，且對社會治安工作著有功績，曾榮獲全國模範警察，記過處分。可上訴。

公務員懲戒處分依嚴重程度有免除職務、撤職、剝奪、減少退休金、休職、降級、減俸、罰款、記過、申誡。

女警 新竹 警察

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