快訊

影／國1楊梅休息站連環撞...19歲男駕寶馬疑失控撞8車 輔助駕駛釀禍

來不及投資輝達？分析師推7檔AI股票物美價廉：台積電ADR「驚人便宜」

病毒無情攻擊…張學友3度道歉！揭驚人狀況逼哭1.1萬人

雙寶媽外遇後要分手 小王不甘竟要人夫讓位…判賠40萬

聯合報／ 記者林宛諭／彰化即時報導

彰化縣一名人妻與北部網友姜男有婚外情，事後人妻想分手，姜男心有未甘，他短短數月已花在人妻身上60多萬元，遂透過臉書傳訊息給人妻丈夫黃男告知，他與黃妻有不倫之戀，要黃男與妻離婚，黃男向妻求證後，才知自己被戴了綠帽，怒告姜男，彰化地方法院判姜男需賠償黃男40萬元。

判決書指出，黃男與妻結婚近十年，二人並育有二子，但黃男去年11月即收到匿名男子傳給他的臉書訊息有黃妻稱他人為老公的曖昧訊息和合照，甚至打電話告訴黃男他和黃妻有婚外情，且發生性交行為，要求黃男和黃妻離婚。

黃男即向黃妻興師問罪，黃妻坦承前年底與認識多年的網友姜男開始熱絡起來，去年兩人開始交往，但去年10月就分手，姜男卻不斷糾纏，要求復合，並稱若不復合就要將交往的事告訴黃男，也要將二人性交影片傳給黃男。

姜男甚至打電話到黃妻工作場所找她，自稱是黃妻丈夫，令黃妻不堪其擾，還聲請暫時保護令。

黃男得知後深受打擊，因此有壓力反應合併憂鬱焦慮，到精神科就診，並向姜男提告，要求80萬元賠償。

不過姜男辯稱，一開始是黃妻主動邀約他見面，他並不知黃妻已婚，去年2月兩人還未交往時，黃妻就對他說沒錢續約買新手機，他即幫黃妻代墊付3萬1千元，去年7月起兩人交往期間，黃妻就以各種需要購物買太陽眼鏡、包包、化妝品等理由，向他借錢，他總共支借給黃妻60餘萬元，後來他發現黃妻與其他男子也有互動，兩人因此爭吵後，去年10月分手。

姜男說，他發現原來女友已婚，也很抑鬱，且又付出不少錢，才想提醒黃男他的妻子外遇，不要被她欺騙，實際上他並沒有性愛影音，且他與黃妻交往時間短暫，認為黃男求償金額太高。

不過法官也發現，姜男早在去年4月起就曾在其臉書貼文寫著「只是每晚想到睡在妳身邊的人，不是我，那種感覺，心好痛啊！」、「羨慕妳願意為了他生了兩個可愛的孩子」「希望有一天，妳口中脫口而出的老公是我。」，法官認為姜男早已知黃妻已婚，破壞黃男婚姻，造成傷害，因此判姜男需賠償40萬元。

彰化縣一名人妻與北部網友姜男發生婚外情，事後人妻想分手，姜男心有未甘，透過臉書訊息將婚外情告知人妻的丈夫，被法院判賠40萬元。記者林宛諭／攝影
彰化縣一名人妻與北部網友姜男發生婚外情，事後人妻想分手，姜男心有未甘，透過臉書訊息將婚外情告知人妻的丈夫，被法院判賠40萬元。記者林宛諭／攝影

丈夫 分手 婚外情 婚姻 提告 老公 離婚

延伸閱讀

結婚2年人妻抓包「老公出軌男同事」 還因怕出櫃不願離婚

吉利汽車控威馬汽車判賠28億 創大陸智財權官司新高

10年婚姻破滅！見小三抱嬰兒現身豪宅才知夫外遇 人妻遭嗆1句婆婆也不挺

前夫郭宗坤遭爆外遇！柯以柔哽咽「沒想過自己會離婚」

相關新聞

看婦產科竟遭挑逗私密處 男醫問「1句」她嚇壞…新北：最重可廢醫師證書

新北市一名30歲女性日前社群平台發文，控訴板橋某婦產科男醫師言語性騷擾，且擦藥時在陰蒂來回擦了兩三下，由於過去看診經驗完...

雙寶媽外遇後要分手 小王不甘竟要人夫讓位 判賠40萬

彰化縣一名人妻與北部網友姜男有婚外情，事後人妻想分手，姜男心有未甘，他短短數月已花在人妻身上60多萬元，遂透過臉書傳訊息...

拿裸照逼打「分手砲」…男大生威脅前女友未成 下場出爐

台南市王姓男大學生與前女友交往期間，對方曾傳送裸照供王觀賞後，雙方因故分手，前女友擔心照片外流，傳訊要求王刪除照片，不料...

女搭火車驚見露鳥俠坐隔壁 短褲男公然掏「槍」還狂甩動

有乘客15日搭乘台鐵區間車，自中壢上車，想不到坐在她隔壁、身穿短褲的男子竟公然掏出生殖器，甚至還不斷甩動，她立刻傳簡訊給台鐵客服反應，但車長還來不及處理男子便已下車，她崩潰直呼「我要去收驚」。

23歲男佯裝「修電腦」與國中少女性交 一度否認下場曝

桃園一名23歲劉男前年4月間透過網路認識一名未成年少女，2人以「修電腦」為由避開家人詢問，在少女房間發生性行為。事後少女...

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 氣到出腳踹對方蛋蛋

有「新竹最美里長」之稱的埔頂里長何芝寧近日赴日旅遊，竟在東京遇到癡漢跟蹤，不僅上前言語挑逗，還出手撫摸臀部，氣得何芝寧當...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。