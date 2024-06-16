雙寶媽外遇後要分手 小王不甘竟要人夫讓位…判賠40萬

彰化縣一名人妻與北部網友姜男有婚外情，事後人妻想分手，姜男心有未甘，他短短數月已花在人妻身上60多萬元，遂透過臉書傳訊息給人妻丈夫黃男告知，他與黃妻有不倫之戀，要黃男與妻離婚，黃男向妻求證後，才知自己被戴了綠帽，怒告姜男，彰化地方法院判姜男需賠償黃男40萬元。

判決書指出，黃男與妻結婚近十年，二人並育有二子，但黃男去年11月即收到匿名男子傳給他的臉書訊息有黃妻稱他人為老公的曖昧訊息和合照，甚至打電話告訴黃男他和黃妻有婚外情，且發生性交行為，要求黃男和黃妻離婚。

黃男即向黃妻興師問罪，黃妻坦承前年底與認識多年的網友姜男開始熱絡起來，去年兩人開始交往，但去年10月就分手，姜男卻不斷糾纏，要求復合，並稱若不復合就要將交往的事告訴黃男，也要將二人性交影片傳給黃男。

姜男甚至打電話到黃妻工作場所找她，自稱是黃妻丈夫，令黃妻不堪其擾，還聲請暫時保護令。

黃男得知後深受打擊，因此有壓力反應合併憂鬱焦慮，到精神科就診，並向姜男提告，要求80萬元賠償。

不過姜男辯稱，一開始是黃妻主動邀約他見面，他並不知黃妻已婚，去年2月兩人還未交往時，黃妻就對他說沒錢續約買新手機，他即幫黃妻代墊付3萬1千元，去年7月起兩人交往期間，黃妻就以各種需要購物買太陽眼鏡、包包、化妝品等理由，向他借錢，他總共支借給黃妻60餘萬元，後來他發現黃妻與其他男子也有互動，兩人因此爭吵後，去年10月分手。

姜男說，他發現原來女友已婚，也很抑鬱，且又付出不少錢，才想提醒黃男他的妻子外遇，不要被她欺騙，實際上他並沒有性愛影音，且他與黃妻交往時間短暫，認為黃男求償金額太高。