新法上路2年「酒駕不減反增」？專家指背後原因複雜：重罰不一定有效

酒駕新法2022年上路2年，官方統計酒駕件數不減反增。學者認為，取締件數可能因執法強度有所增減，但酒駕背後原因眾多，可能與大眾運輸系統便利性、社會氛圍，還有民眾心理壓力等因素，酒駕重罰是執法者可用工具之一，但與民眾選擇酒駕與否的增減關聯性不一定高。

淡江大學運輸管理學系教授張勝雄指出，酒駕行為背後原因複雜，可能是某些偏鄉地區，因為缺乏完善的大眾運輸工具，或是叫車不便利等因素，導致即便法令愈來愈嚴格，民眾仍會在便利性與違法兩者權衡中，冒險酒駕。

張勝雄指出，取締上的數字增減，其實也很難確切反映出酒駕行為增加，可能因為新法上路執法強度增加，導致數字暴增，或是因民代陳情導致數字減少，有些酒駕行為更是難以透過執法來揪出，除非真的發生事故或是傷亡。

張勝雄認為，大家總會期望透過提高酒駕罰金、刑責，來嚇阻酒駕歪風，但這些都只是執法者可用的工具，但每一件酒駕行為背後，往往牽扯非常複雜且廣泛原因，必須全面且根本去檢討與解決。

張勝雄說，淺酌基本上沒有什麼問題，但為何民眾要想喝到爛醉、喝到不安全，背後可能還有心理上因素，現在的社會氛圍，為何會讓民眾有不喝到爛醉，就無法展現誠意的觀念？

張勝雄說，不是單純提高酒駕罰金與刑責，就能夠減少酒駕行為，把罰金提高到100萬元，也很難讓酒駕消失，相關背後因素，如更便利的交通環境，相關觀念建立，都要全盤納入考量。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康