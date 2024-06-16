快訊

大台北有錢人移民往哪走？這區平均所得擠入前十

母親失智，我也會失智嗎？名醫劉秀枝詳解阿茲海默症致病基因類型有哪些

還沒放榜！他見「前三志願生」坐滿高中先修班 傻眼嘆：那麼競爭

刑事局警官持毒 興訟抗免職及討退休金敗訴確定

中央社／ 台北16日電

刑事局前黎姓警官涉嫌持毒遭逮，被記過免職。黎男興訟主張應撤銷免職處分並受理他的退休申請，不服一審判敗訴，提起上訴。二審最高行政法院日前駁回上訴確定。

全案起於，北市警於民國110年3月3日網路巡邏釣到1名毒犯，並假意相約開毒趴；警員赴約後發現對方持有毒品並立即逮捕，經查為刑事局指紋科前黎姓警務正。

黎姓警務正於同年3月9日向刑事局申請2天後自願退休遭拒；隔天刑事局召開考績委員會，認定黎男嚴重損害公務員聲譽，決議免職並記2大過；黎男不服，循序提起行政訴訟，一審由台北高等行政法院審理。

黎男主張，員警酒駕通常僅被記1大過，他涉犯危害公眾情節較輕的「持有並施用毒品」行為，卻被記2大過並處分免職，顯然違反平等原則。

黎男主張，他工作逾25年，曾獲選鑑識楷模，因他思慮不周、一時觸法，已獲檢察官緩起訴處分確定，並經醫師診斷無成癮，若失去申請退休資格，將影響生計，警政署應撤銷免職處分，刑事局應受理他的退休申請並核轉銓敘部。

警政署答辯指出，黎男行為符合考績法第12條所定1次記2大過情節，也符合警察人員人事條例第31條的免職權限；刑事局表示，案發後隔1天即函報警政署，建請處分免職並先停職，且當時毒品案未偵結，才未受理黎男的退休申請。

一審認為，警政署、刑事局處分的行政程序與裁量，於法無違誤，且黎男被刑事局處分免職，仍可覓得其他機關再任公務員，得依法申請退休，判決黎男敗訴。

黎男不服一審判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴。全案確定。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

公務員 毒品 考績

延伸閱讀

刑事局訓練彈殼儲藏室起火 警：不明物品燃燒至噴霧罐

警察節不平安？刑事局2樓儲藏室突冒煙起火 疑噴霧罐自燃原因待查

基隆2警涉貪、插乾股包庇KTV羈押禁見記2大過免職 主管連帶處分

25歲台籍刺青男金邊豪華住商大樓摔死 疑身分不單純…刑事局回應

相關新聞

居服員摸魚又偷抽菸遭投訴開嗆案主…惹到大廠法務經理

40歲黃姓居服員替案主服務時，被案主女兒發現工作不認真，不僅在案主家裡大聲講電話，還在家裡抽菸，案主女兒投訴後，黃女竟上...

同事講話聲太大爆衝突 百貨一樓櫃姐上班時大打出手

在高雄某知名百貨公司一樓專櫃服務的小君（化名）、林姓櫃姐，因站櫃期間突然爆發口角，林遭小君拉扯頭髮後掛彩，跑到醫院掛急診...

母集團涉百億吸金案 捷利餐飲突倒閉68員工怒告討薪水

代理牛角日本燒肉專門店的捷利國際餐飲集團，因母企業「五互集團」涉違法吸金，被檢調查辦後資金周轉出現問題，去年7月底突然倒...

愛女被同事載回家撞成植物人…父求償精神撫慰8千萬 法官這理由准50萬

吳姓男子與陳姓女子原為基隆市一家火鍋店同事，兩人住附近，2年多前某日上午，吳男因同事情誼騎機車載陳女返家途中，駛出車道邊...

嘉義市議員林煒軒遇襲案真相成謎 首名嫌犯依通風報信判緩刑

當選民進黨全國黨代表的嘉市議員林煒軒，去年及今年遭製造假車禍毆打案，嘉檢起訴江姓父子等5名嫌犯，其中4人遭羈押禁見；嘉義...

國定古蹟祀典武廟遭塗鴉 57歲女子持奇異筆畫男性生殖器判6月

57歲李姓女子今年1月20日下午1時45分許持黑色奇異筆，在台南國定古蹟祀典武廟後門牆壁處畫上男性生殖器，並書寫內容意義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。