刑事局警官持毒 興訟抗免職及討退休金敗訴確定

刑事局前黎姓警官涉嫌持毒遭逮，被記過免職。黎男興訟主張應撤銷免職處分並受理他的退休申請，不服一審判敗訴，提起上訴。二審最高行政法院日前駁回上訴確定。

全案起於，北市警於民國110年3月3日網路巡邏釣到1名毒犯，並假意相約開毒趴；警員赴約後發現對方持有毒品並立即逮捕，經查為刑事局指紋科前黎姓警務正。

黎姓警務正於同年3月9日向刑事局申請2天後自願退休遭拒；隔天刑事局召開考績委員會，認定黎男嚴重損害公務員聲譽，決議免職並記2大過；黎男不服，循序提起行政訴訟，一審由台北高等行政法院審理。

黎男主張，員警酒駕通常僅被記1大過，他涉犯危害公眾情節較輕的「持有並施用毒品」行為，卻被記2大過並處分免職，顯然違反平等原則。

黎男主張，他工作逾25年，曾獲選鑑識楷模，因他思慮不周、一時觸法，已獲檢察官緩起訴處分確定，並經醫師診斷無成癮，若失去申請退休資格，將影響生計，警政署應撤銷免職處分，刑事局應受理他的退休申請並核轉銓敘部。

警政署答辯指出，黎男行為符合考績法第12條所定1次記2大過情節，也符合警察人員人事條例第31條的免職權限；刑事局表示，案發後隔1天即函報警政署，建請處分免職並先停職，且當時毒品案未偵結，才未受理黎男的退休申請。

一審認為，警政署、刑事局處分的行政程序與裁量，於法無違誤，且黎男被刑事局處分免職，仍可覓得其他機關再任公務員，得依法申請退休，判決黎男敗訴。

黎男不服一審判決，提起上訴，二審由最高行政法院審理，日前駁回上訴。全案確定。

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