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居服員摸魚又偷抽菸遭投訴開嗆案主…惹到大廠法務經理

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

40歲黃姓居服員替案主服務時，被案主女兒發現工作不認真，不僅在案主家裡大聲講電話，還在家裡抽菸，案主女兒投訴後，黃女竟上網開嗆「斷我飯碗，我一定拍死她」，還公開對方電話，不過案主女兒非省油的燈，因具備法律專業，蒐證後對黃提告，法院審理後，依個資法處4月徒刑。可上訴。

判決指出，黃女去年8月經長照機構派案到左營某按住家中服務，住在桃園的案主女兒透過遠端監控，發現黃女工作時間竟躺在沙發講電話，每次時間長達20至40分鐘，且講話很大聲，影響到父親的休息。

不僅於此，黃女到家服務時，還直接在家裡抽菸，案主女兒擔心父親會受黃女影響，致電長照機構，要求不得再派黃女到她家服務。

沒料黃女遭對方「投訴」後，竟肉搜案主家人訊息，發現案主女兒在網路留存的工作資訊後，上臉書發文開嗆「誰斷我G服路沒罐罐吃我會傾其所有滅了她」、「斷我飯碗，我一定拍死她」。

事後還將案主女兒的資料公布在臉書，稱「她殺死了我，我要讓她償命」、「讓她也跟我一樣沒飯吃」，不過案主女兒也非省油的燈，因對方在北部某科技廠任職法務經理，見自己客訴反被黃女上網公審，蒐證後提告恐嚇、強制、公然侮辱、加重誹謗及違反個資法等罪。

雄檢偵查時，黃女坦承發文，但辯稱自己是用搞笑的口吻寫臉書，她會抽菸是獲得案主家人同意才去陽台抽，自己只是利用臉書抒發心情，沒有恐嚇案主女兒的用意，但檢方不採信，偵結後依個資法、恐嚇等罪起訴。

高雄地院審理時，黃女仍辯稱她並沒有指明是誰，該遮的名字、號碼等個資都已經遮住，每篇貼文內容說的都是不同人，貼文只是發洩情緒，沒有恐嚇或違反個人資料保護法。

但法官勘驗黃女貼文，認為依據前後文及黃女描述，確實是在指控遭家屬投訴而失去工作的過程，且貼文都是案主女兒的照片、姓名、公司名稱等，可見貼文確實在直指案主女兒。

法官綜合事證，認定黃女不僅公布個資，貼文內容也足以使人心生畏懼，因行為是出於同一目的，在法律上評價為同一行為，依較重的個資法論罪，判刑4月，得易科罰金12萬元。

※ 提醒您：抽菸，有礙健康

高雄一名居服員被抓包摸魚、偷抽菸，案主女兒投訴後，她竟公布對方個資還恐嚇，被對方提告後被法院判刑。示意圖。本報資料照片
高雄一名居服員被抓包摸魚、偷抽菸，案主女兒投訴後，她竟公布對方個資還恐嚇，被對方提告後被法院判刑。示意圖。本報資料照片

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