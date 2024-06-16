同事講話聲太大爆衝突 百貨一樓櫃姐上班時大打出手

在高雄某知名百貨公司一樓專櫃服務的小君（化名）、林姓櫃姐，因站櫃期間突然爆發口角，林遭小君拉扯頭髮後掛彩，跑到醫院掛急診包紮傷口，林女驗傷後對小君提告，因雙方都未和解，法院依傷害罪判小君30天徒刑，得易科罰金3萬元。

判決指出，小君、林女都是同事，去年初兩人一起站櫃，林女疑不滿小君講話音量過大，出言制止後反惹怒小君，雙方爆發口角。林女指控小君當時情緒失控，衝過來拉扯她頭髮，還將她壓在地上拖行，導致她受傷。

事後林女跑到急診掛號，驗傷後有左側頸部挫傷、左側上肢及下肢挫傷，氣得林女對小君提告，因雙方在偵查時都未和解，檢方偵結後依傷害罪起訴小君女。

高雄地院審理時，小君坦承對林女動手，稱當天是林女辱罵她，才會跟對方起口角跟拉扯，她確實有拉林女頭髮，林因此倒在地上。