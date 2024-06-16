快訊

牙痛不處理會怎樣嗎？8種常見原因及預防與護理方法一次看

金融時報：習近平曾稱美刺激北京武力犯台 企圖「借台毀中」

同事講話聲太大爆衝突 百貨一樓櫃姐上班時大打出手

聯合報／ 記者張議晨／高雄即時報導

在高雄某知名百貨公司一樓專櫃服務的小君（化名）、林姓櫃姐，因站櫃期間突然爆發口角，林遭小君拉扯頭髮後掛彩，跑到醫院掛急診包紮傷口，林女驗傷後對小君提告，因雙方都未和解，法院依傷害罪判小君30天徒刑，得易科罰金3萬元。

判決指出，小君、林女都是同事，去年初兩人一起站櫃，林女疑不滿小君講話音量過大，出言制止後反惹怒小君，雙方爆發口角。林女指控小君當時情緒失控，衝過來拉扯她頭髮，還將她壓在地上拖行，導致她受傷。

事後林女跑到急診掛號，驗傷後有左側頸部挫傷、左側上肢及下肢挫傷，氣得林女對小君提告，因雙方在偵查時都未和解，檢方偵結後依傷害罪起訴小君女。

高雄地院審理時，小君坦承對林女動手，稱當天是林女辱罵她，才會跟對方起口角跟拉扯，她確實有拉林女頭髮，林因此倒在地上。

法官依據雙方證詞及林女驗傷資料，認為小君確實對林動手，考量雙方都未和解，小君並無前科，依傷害罪判小君30天徒刑，得易科罰金3萬元。

高雄地院外觀。記者張議晨／攝影
高雄地院外觀。記者張議晨／攝影

傷害罪 提告 頭髮

延伸閱讀

騙稱神明旨意…嘉縣乩童對多名女信徒伸狼爪強吻亂摸 法院認定共犯6罪

管教讀小學兒子...頭頸留抓痕 媽媽判刑3月不得易科罰金

妙齡女中山區男模店消費「為女爭風吃醋」挨揍 提告5人傷害

「機艙老鼠」偷隨身行李 陸退役武警與同夥搭華航栽了！

相關新聞

居服員摸魚又偷抽菸遭投訴開嗆案主…惹到大廠法務經理

40歲黃姓居服員替案主服務時，被案主女兒發現工作不認真，不僅在案主家裡大聲講電話，還在家裡抽菸，案主女兒投訴後，黃女竟上...

同事講話聲太大爆衝突 百貨一樓櫃姐上班時大打出手

在高雄某知名百貨公司一樓專櫃服務的小君（化名）、林姓櫃姐，因站櫃期間突然爆發口角，林遭小君拉扯頭髮後掛彩，跑到醫院掛急診...

母集團涉百億吸金案 捷利餐飲突倒閉68員工怒告討薪水

代理牛角日本燒肉專門店的捷利國際餐飲集團，因母企業「五互集團」涉違法吸金，被檢調查辦後資金周轉出現問題，去年7月底突然倒...

愛女被同事載回家撞成植物人…父求償精神撫慰8千萬 法官這理由准50萬

吳姓男子與陳姓女子原為基隆市一家火鍋店同事，兩人住附近，2年多前某日上午，吳男因同事情誼騎機車載陳女返家途中，駛出車道邊...

嘉義市議員林煒軒遇襲案真相成謎 首名嫌犯依通風報信判緩刑

當選民進黨全國黨代表的嘉市議員林煒軒，去年及今年遭製造假車禍毆打案，嘉檢起訴江姓父子等5名嫌犯，其中4人遭羈押禁見；嘉義...

國定古蹟祀典武廟遭塗鴉 57歲女子持奇異筆畫男性生殖器判6月

57歲李姓女子今年1月20日下午1時45分許持黑色奇異筆，在台南國定古蹟祀典武廟後門牆壁處畫上男性生殖器，並書寫內容意義...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。