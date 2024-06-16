母集團涉百億吸金案 捷利餐飲突倒閉68員工怒告討薪水
代理牛角日本燒肉專門店的捷利國際餐飲集團，因母企業「五互集團」涉違法吸金，被檢調查辦後資金周轉出現問題，去年7月底突然倒閉，不僅供應商血虧，許多員工還被積欠薪水，有68名捷利員工聯合提告，索討資遣費及薪水，法院審理後，判捷利要賠這68名員工數千元至35萬元不等欠薪。
2014年創設的「捷利國際餐飲集團」，旗下擁有牛角燒肉專門店、Pepper Lunch胡椒廚房、樁涮HOT POT、MAiSEN邁泉豬排、捷果咖啡、元町家橫濱家系拉麵等餐飲品牌，全台約30家門市。
捷利國際餐飲為「五互集團」旗下關係企業，但殯葬業起家的五互集團，因涉嫌違法吸金，被檢調查辦，集團創辦人陳秋白一審被依違反銀行法等罪，判刑10年6月，目前案件仍在二審審理中。
去年7月底，因母集團資金被凍結，擁有多家知名餐飲品牌的捷利國際突然無預警關門，旗下包含牛角燒肉、邁泉豬排等加盟店面均未在營業，不僅供應商急著跑到店門口「搬貨」，員工也急著請負責人出面發薪水。
最後確認捷利國際餐飲停業後，遭積欠薪水的68名員工聯合提起訴訟，包含去年7月薪水、資遣費、預告解雇期間工資等，要求捷利國際餐飲出面還錢。
其中有員工不僅7月份薪水6萬元未領，因任職時間長，包含資遣費、特休未休工資等，捷利國際至少要賠償她35萬餘元。
高雄地院審理期間，捷利國際餐飲掛名的盧姓負責人及公司代表均未出庭，也未提出準備書狀作何聲明或陳述。
因提告員工訴訟代理人找來公司的人力資源部許姓經理，提告員工所提資料、欠款，均為女女自電話系統製作而成，較難以人為方式逐一竄改。
法官認為，捷利國際餐飲掛名的盧姓負責人於審理期間都未到庭，視同自認員工主張的事實為真，因此綜合請求金額後，判捷利國際餐飲應賠償這68名員工數千元至35萬元不等欠薪，總額約近千萬元。可上訴。
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