假姪子施展苦肉計 七旬婦險被騙10萬

「姑姑，我都要被揍了」「姑姑儘快，我都要被揍了，趕快去匯款！」台南市70歲蔡姓婦人前天接到詐騙集團電話，佯裝姪子商借10萬元以償還欠款，她信以為真跑到府前路某銀行匯款，所幸銀行行員關懷提問察覺有異，通報警員到場協助及時保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員郭昱佑，前天下午3點多執行巡邏勤務時，接獲轄內府前路某銀行通報，有名蔡姓婦人欲臨櫃匯款疑似遭到詐騙，員警隨即趕到銀行了解狀況。

據了解，70歲蔡姓婦人近期於LINE通訊軟體突然接到久未連絡姪子，謊稱以土地過戶的事情為由，讓蔡婦慢慢掉入詐騙陷阱，該假姪子來電表示自己換新的手機號碼，誆稱近來罹患重感冒，所以聲音聽起來不一樣，由於最近資金短缺急用需要，因此找姑姑借錢周轉10萬元，並催促姑姑趕緊去匯款，否則他要被債權人揍了，蔡婦聽見姪子苦苦哀求，基於長輩關心立場趕緊前往銀行匯款10萬元。