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假姪子施展苦肉計 七旬婦險被騙10萬

聯合報／ 記者黃宣翰／台南即時報導

「姑姑，我都要被揍了」「姑姑儘快，我都要被揍了，趕快去匯款！」台南市70歲蔡姓婦人前天接到詐騙集團電話，佯裝姪子商借10萬元以償還欠款，她信以為真跑到府前路某銀行匯款，所幸銀行行員關懷提問察覺有異，通報警員到場協助及時保住她辛苦積蓄。

台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑、警員郭昱佑，前天下午3點多執行巡邏勤務時，接獲轄內府前路某銀行通報，有名蔡姓婦人欲臨櫃匯款疑似遭到詐騙，員警隨即趕到銀行了解狀況。

據了解，70歲蔡姓婦人近期於LINE通訊軟體突然接到久未連絡姪子，謊稱以土地過戶的事情為由，讓蔡婦慢慢掉入詐騙陷阱，該假姪子來電表示自己換新的手機號碼，誆稱近來罹患重感冒，所以聲音聽起來不一樣，由於最近資金短缺急用需要，因此找姑姑借錢周轉10萬元，並催促姑姑趕緊去匯款，否則他要被債權人揍了，蔡婦聽見姪子苦苦哀求，基於長輩關心立場趕緊前往銀行匯款10萬元。

巡佐王智樑、警員郭昱佑，查證婦人Line對話紀錄，發現蔡婦姪子的姓名與詐騙集團Line的名稱並不相符，耐心向蔡婦解釋說明這就是典型的「猜猜我是誰」假扮親友騙取金錢的慣用伎倆，這時婦人才恍然大悟，驚覺險遭詐騙，連聲感謝警方與行員幫她保住老本，沒有受騙上當。

70歲蔡姓婦人(中)險遭假姪子苦肉計詐騙10萬元，台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑(右)、警員郭昱佑(左）及時阻止保住她的積蓄。記者黃宣翰／翻攝
70歲蔡姓婦人(中)險遭假姪子苦肉計詐騙10萬元，台南市警二分局南門派出所巡佐王智樑(右)、警員郭昱佑(左）及時阻止保住她的積蓄。記者黃宣翰／翻攝

台南 姪子 詐騙集團

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