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受刑人搶救生態護綠島 獲海保署貢獻楷模獎

中央社／ 台東縣15日電

去年底台東縣綠島柚子湖遭重油汙染，綠島監獄受刑人穿上密不透風的防護衣，協助清汙搶救生態。海保署感謝綠島監獄對環境貢獻，頒給海洋保育貢獻楷模獎殊榮。

法務部矯正署綠島監獄今天發布新聞稿表示，在交通部觀光署東部海岸國家風景區管理處推薦下，綠島監獄榮獲海洋委員會海洋保育署第2屆海洋保育貢獻楷模獎殊榮，典獄長邱量一於今天代表機關接受表揚。

綠島監獄表示，去年柚子湖遭遇大範圍重油汙染生態浩劫，綠島監獄組織9名受刑人，穿上密不透風的防護衣，投入高難度的油汙清除作業。受刑人克服高溫和惡劣環境，逐步清理油汙，搶救潮間帶動植物生態。

這次行動不僅考驗受刑人體力，更是對受刑人心靈的救贖。當參與清理工作的受刑人看到柚子湖逐漸恢復的美景時，那份成就感和滿足感是無法言喻的。受刑人見證了努力帶來的環境變化，深刻感受到海洋環境的美好，體驗到無私投入的珍貴。這樣的經歷，不僅讓受刑人重拾對生命的希望，也成為海洋環境保護的重要力量。

綠島監獄表示，定期舉辦公館村帆船鼻沿岸的環境教育淨灘活動。每次淨灘行動，都是教育和改變的過程，在清理垃圾的同時，學習到海洋保護的重要性，感受環境保護的迫切需求。

綠島監獄表示，在海洋保育方面，不僅改善當地環境，展現對環境保護的堅持，也突顯受刑人在改過自新道路上的努力與成長。每一個生命都有改變的可能，而環境保護的事業，永遠需要每一個人的參與和努力，這些曾經的「局外人」將會成為未來環境保護的中堅力量，為地球帶來更多美好的改變。

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