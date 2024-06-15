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嘉義市議員林煒軒遇襲案真相成謎 首名嫌犯依通風報信判緩刑

聯合報／ 記者魯永明／嘉義即時報導

當選民進黨全國黨代表的嘉市議員林煒軒，去年及今年遭製造假車禍毆打案，嘉檢起訴江姓父子等5名嫌犯，其中4人遭羈押禁見；嘉義地法院日前審理，主嫌郭男吐露犯案動機是因2022年簽賭嘉市議長選舉輸錢，當庭認罪，向林煒軒道歉，但林煒軒不接受；共犯中未羈押涉通風報信的江父，法院日前判拘役20天，緩刑2年；可上訴。

林煒軒遇襲案，江父因涉嫌向涉案的兒子通風報信，遭檢方起訴，江父自白犯罪，嘉院認為以簡易判決處刑為適當，是首名涉案被判刑的被告，另涉案的吳男、楊男、江男及郭男4人仍羈押禁見嘉義看守所，地院17日上午續行審理。

地院簡易判決說，警方調查發現江男涉及林煒軒遇襲案，在前往住家查緝時，江父先以LINE通話功能聯繫兒子，告知警方到場，傳送訊息「關」字給兒子，指示關手機，避免被警追查，江男手機立即關機，藏匿台南市，江父坦承犯行，判拘役20日，得科罰金，緩刑2年，並須向公庫支付3萬元。

林煒軒1月28日與助理跑行程，座車在嘉市世賢路地下道時遭製造假車禍追撞，林煒軒與助理下車時遭對方吳男、楊男噴辣椒水、持甩棍毆打。

郭姓主嫌在法院審理指稱，2022年議長選舉因聽人說舊的議長要參選，他下注簽賭輸錢才犯案，知道錯了；林煒軒不接受郭的說詞，去年11月1日及今年元月就發生假車禍遭「教訓」，都是郭男指使，郭男辯稱犯案動機是議長選舉簽賭輸錢，太不合理，要求郭男說出幕後指使者，否則不會和解，請求法官從重量刑。

嘉義市議員林煒軒（右坐輪椅者）與李姓助理（左）元月遇襲後，由議會同仁聲援譴責暴力。圖／聯合報資料照片
嘉義市議員林煒軒（右坐輪椅者）與李姓助理（左）元月遇襲後，由議會同仁聲援譴責暴力。圖／聯合報資料照片

林煒軒

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