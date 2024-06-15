快訊

後悔來台沒多買！陸妹子嘗1伴手禮超驚豔 內行直呼識貨：是名店招牌

槍手落網！掃射高雄汽修廠成蜂窩 犯後帶女友摩鐵開房被逮

一路跟蹤還摸臀…新竹最美里長赴日遇癡漢性暗示 怒踹對方蛋蛋

「肉搜神器」查1筆賺500 台中2男握全台1700萬筆個資

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中顏姓、張姓男子利用俗稱「小白機」系統，握有全台1700多萬人的個資，並由張創設「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，在網路以1筆個資500元販賣，獲利5萬多元。刑事局獲報到台中逮人、移送，檢方訊時2人均坦承，偵結依違反個資法起訴顏、張。

警方查，顏男（38歲）從事電腦維修，過去曾被查獲用釣魚郵件竊取中小企業資料，張男（22歲）則無業。 

檢警調查，顏男2019年透過暗網「草馬古道」以200美元的比特幣向不詳人士購入「客戶開發轉業搜尋系統」軟體程式（俗稱小白機），並提供張姓同夥使用，資料庫內更是有全台1700多萬筆個資，不排除10多年前公部門遭駭入流出。

張2023年3月22日起在telegram平台創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，又透過多個群組向不特定人士宣傳，表示自己掌握全國人民的個人資料，還張貼多位知名人士的個資當作廣告。

張還向買家宣稱，只要花500元就可以查詢國內任何一人的個資，還能加價查詢名下車輛、交通違規等資料，同年4月17日至8月22日間，一共賣了數十筆資料，賺得1677.03顆USDT泰達幣，約台幣5萬多元。

刑事局掌握情資，去年8月30日持搜索票分別在台中東區、南屯區抓到2人，朝扣電腦檔案、軟體，以及存放個資的6個硬碟。

檢方訊時，2人均坦承犯行，張表示買到軟體後，自己再創設「全台個資肉搜神器即時定位」頻道用以販賣個資獲利。

張男在telegram平台創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道販賣個資。圖／報系資料照
張男在telegram平台創立「全台個資肉搜神器即時定位」頻道販賣個資。圖／報系資料照
檢方依違反個資法起訴顏男。圖／報系資料照
檢方依違反個資法起訴顏男。圖／報系資料照
檢方依違反個資法起訴張男。圖／報系資料照
檢方依違反個資法起訴張男。圖／報系資料照

個資

延伸閱讀

影／網購外流信用卡號 吸毒夫妻檔盜刷保健品找車手代領全落網

徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

王義川手機監控爭議…陳耀祥喊「去識別化不再是個資」 台權會轟漠視1規定

被電信個資流彈掃到 是方強調：業務不涉及行動通訊

相關新聞

「肉搜神器」查1筆賺500 台中2男握全台1700萬筆個資

台中顏姓、張姓男子利用俗稱「小白機」系統，握有全台1700多萬人的個資，並由張創設「全台個資肉搜神器即時定位」頻道，在網...

國定古蹟祀典武廟遭塗鴉 57歲女子持奇異筆畫男性生殖器判6月

57歲李姓女子今年1月20日下午1時45分許持黑色奇異筆，在台南國定古蹟祀典武廟後門牆壁處畫上男性生殖器，並書寫內容意義...

高雄1里長「狂撥電話、傳簡訊」追求女子 違反跟騷法判有罪

高雄市三民區1名里長去年連續打電話或以通訊軟體，要追求1名女子，女子不堪其擾，被迫上下班要繞道而行，控告他違反跟蹤騷擾防...

高雄女老師搭公車遇急煞摔至骨折氣胸 公司要和司機一起賠

高雄市鼓山區某國小閩南語教師高姓女子搭公車時，剛上車還未站穩，公車便啟動後又立即緊急煞車，致她肋骨、肩胛骨骨折，無法再繼...

徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

台中洪姓男子經營科技、徵信公司，因受託調查1名人妻動向，竟拜託時任台中市警局刑警大隊楊姓偵查佐幫查個資，楊明知當事人非偵...

保全員網路交到小六女童 她沒嫌他年紀大...但他呷幼齒下場慘了

保全員梁姓男子去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，網路聊天交往一段時間，相約見面後才知女網友不僅未成年，還僅就讀國...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。