國定古蹟祀典武廟遭塗鴉 57歲女子持奇異筆畫男性生殖器判6月
57歲李姓女子今年1月20日下午1時45分許持黑色奇異筆，在台南國定古蹟祀典武廟後門牆壁處畫上男性生殖器，並書寫內容意義不詳文字，經武廟秘書發現後報警處理，經調閱監視器，循線在現場查獲，她坦承犯行。台南地院認她毀損古蹟之附屬設施罪處6月，可易科罰金。
檢警調查，案發當天接獲祀典武廟管理人報案，稱後方牆上遭塗鴉，而祀典武廟為國定古蹟，遭汙損牆面無法計算價值損失。經警方到場調閱監視器，循線發現該名戴毛帽、著褐色外套、深色長褲的女子。
並在現場發現李女，通知她至所製作調查筆錄，她坦承犯行，警方依涉違反文化資訊保存法等送辦，經檢察官聲請簡易判決處刑。
台南地院指出，經查，觀諸現場照片可知李女於後門牆壁上塗鴉，應可透過擦洗及重新塗漆方式修復，尚未致令後門牆壁不堪用程度，並未改變古蹟本體完整性或發生重大變化，或喪失原有效用。
然而，因李女描繪顏料行為，致使顏料與該牆壁牆面材質發生緊密結合黏著，已足使該牆面本身歷史、文化或藝術價值遭到貶抑，甚至可能在修復過程減損牆面原本材質，法官認李女的行為已構成毀損古蹟附屬設施。
台南地院審酌，李女恣意破壞古蹟附屬設施，使其表彰歷史、文化及藝術價值遭到貶抑，所為不可取，並考量她犯後坦承犯行，且於判決前未與祀典武廟成立調解犯後態度等一切情狀，認她犯毀損古蹟附屬設施罪處6月，可上訴。
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