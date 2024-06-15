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高雄1里長「狂撥電話、傳簡訊」追求女子 違反跟騷法判有罪

聯合報／ 記者林保光／高雄即時報導

高雄市三民區1名里長去年連續打電話或以通訊軟體，要追求1名女子，女子不堪其擾，被迫上下班要繞道而行，控告他違反跟蹤騷擾防制法。高雄地方法院簡易庭判處他拘役30天，可易科罰金。全案可上訴。

判決指出，去年5月5日晚間至5月7日下午，42歲的陳姓里長連續以臉書、Line通訊軟體傳訊或打電話給女子，稱「你真不想回喔、我是真心想認識妳ㄟ」、「吃飯嗎」、「找你吃晚餐你LINE沒有加」、「可以試試看喔相互了解」、「可以給我個機會認識你」、「感情不需勉強加我賴」、「你有時間來里民旅遊我每個月都會辦一次」，令女子感覺反覆遭受干擾，並心生畏怖，迫使女子上下班須繞路，影響日常生活。

女子向高雄市警鳳山分局報案，警方依違反跟騷法移送高雄地檢署偵辦，由檢方聲請簡易判決。但是，陳否認跟騷這名女子。

高雄地方法院簡易庭認為，女子未回訊，被告應已知悉對方沒進一步回應意願，但被告漠視告訴人意願，仍持續撥打電話、傳訊要求見面，不但違反女子意願，且是與性或性別有關騷擾，客觀上足使他人不堪其擾而產生精神壓力，因此判決陳有罪。

高雄1名里長追求女子，遭控違反跟騷法。圖／本報資料照片
高雄1名里長追求女子，遭控違反跟騷法。圖／本報資料照片

跟蹤騷擾 高雄市

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