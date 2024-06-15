高雄女老師搭公車遇急煞摔至骨折氣胸 公司要和司機一起賠

高雄市鼓山區某國小閩南語教師高姓女子搭公車時，剛上車還未站穩，公車便啟動後又立即緊急煞車，致她肋骨、肩胛骨骨折，無法再繼續教完9個月課程，提告求償。高雄地方法院判司機和公車業者，應連帶賠償高女46萬元。全案可上訴。

判決指出，2022年10月3日，高姓女老師在高雄市三民區金獅湖公車總站，搭乘陳姓司機駕駛的公車，她上車後還沒來得及刷卡，司機因沒注意車前狀況，啟動後又緊急煞車，高女重心不穩，摔向司機座位後方檯面邊角，導致肺部挫傷、4根肋骨及左肩胛骨骨折，並有氣胸現象。

案發時，高女剛獲高雄市鼓山區某國小應聘，當閩南語教學支援教師，工作才3個月，因受傷不輕，被迫暫停教職，她因此控告陳姓司機過失傷害，已由高雄地方法院判刑4月，得易科罰金。高女因此連帶向司機、公車業者提民事求償65萬餘元。