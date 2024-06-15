徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

台中洪姓男子經營科技、徵信公司，因受託調查1名人妻動向，竟拜託時任台中市警局刑警大隊楊姓偵查佐幫查個資，楊明知當事人非偵辦對象，2度以不實用途登入警政知識聯網，查詢民眾前科照片、車行紀錄，檢方偵結依違反個資法、偽造文書罪嫌起訴洪男，楊員則獲緩起訴確定。

檢調查，洪男的公司常向警方推銷監視器設備和楊員認識，洪2020年受1名男子託付調查其妻子行蹤，2人前後在女子手機安裝木馬程式，竊取她LINE對話紀錄，又偷在其車上安裝GPS追蹤器，調查對方的行車軌跡。

洪男調查過程，又為得知女子往來的1名陳姓男子個資，就委託楊員查詢對方前科照片，楊明知陳男非他偵辦對象、之後也無對陳立案偵辦計畫，同年7月22日竟在台中刑大偵二隊辦公室內，以公務電腦登入警政知識聯網，還以不實偵辦刑案用途，查到陳的前科照片後傳給洪。

檢調還查出，洪男為協助員工討債，2023年1月31日又請楊員幫查詢另1輛小貨車的車行紀錄，當時楊因調職到台中第三分局，就用三分局公務電腦登入警政知識聯網，再度以「偵辦刑案、毒品危」等不實用途要查詢，但因檔案車牌辨識錯誤無法判讀而未遂。

檢方訊時，洪男坦承犯行，楊員也說受洪請託，幫他查詢陳姓男子前科照片、小貨車車牌，但都跟本身偵辦刑案無關。

被害的女子證稱，發現手機遭人設木馬程式、車內也被裝GPS追蹤器，因先生傳給她陳男的前科照片，她驚覺有異報案後才曝光，男子也說，花了80萬元委託洪男調查妻子行蹤；另警政署政風室也根據系統使用紀錄，確認楊員確實以不實用途查詢陳男前科、小客車車牌。