快訊

世界最短航線「坐下53秒就降落」！下飛機還可領證書留念

拚觀光海巡撤河道安檢所 淡水河道成不設防地帶

陸積極搶占黃埔百年話語權 血統早斷大肆紀念底氣何來？

聽新聞
test
0:00 / 0:00

徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中洪姓男子經營科技、徵信公司，因受託調查1名人妻動向，竟拜託時任台中市警局刑警大隊楊姓偵查佐幫查個資，楊明知當事人非偵辦對象，2度以不實用途登入警政知識聯網，查詢民眾前科照片、車行紀錄，檢方偵結依違反個資法、偽造文書罪嫌起訴洪男，楊員則獲緩起訴確定。

檢調查，洪男的公司常向警方推銷監視器設備和楊員認識，洪2020年受1名男子託付調查其妻子行蹤，2人前後在女子手機安裝木馬程式，竊取她LINE對話紀錄，又偷在其車上安裝GPS追蹤器，調查對方的行車軌跡。

洪男調查過程，又為得知女子往來的1名陳姓男子個資，就委託楊員查詢對方前科照片，楊明知陳男非他偵辦對象、之後也無對陳立案偵辦計畫，同年7月22日竟在台中刑大偵二隊辦公室內，以公務電腦登入警政知識聯網，還以不實偵辦刑案用途，查到陳的前科照片後傳給洪。

檢調還查出，洪男為協助員工討債，2023年1月31日又請楊員幫查詢另1輛小貨車的車行紀錄，當時楊因調職到台中第三分局，就用三分局公務電腦登入警政知識聯網，再度以「偵辦刑案、毒品危」等不實用途要查詢，但因檔案車牌辨識錯誤無法判讀而未遂。

檢方訊時，洪男坦承犯行，楊員也說受洪請託，幫他查詢陳姓男子前科照片、小貨車車牌，但都跟本身偵辦刑案無關。

被害的女子證稱，發現手機遭人設木馬程式、車內也被裝GPS追蹤器，因先生傳給她陳男的前科照片，她驚覺有異報案後才曝光，男子也說，花了80萬元委託洪男調查妻子行蹤；另警政署政風室也根據系統使用紀錄，確認楊員確實以不實用途查詢陳男前科、小客車車牌。

檢方偵結依違反個人資料保護法、偽造文書等罪嫌起訴洪男，另楊員獲檢方緩起訴處分確定。

台中市刑警大隊。記者曾健祐／攝影
台中市刑警大隊。記者曾健祐／攝影

個資

延伸閱讀

有車圖／Steam後宮紳士《荒島 X 愛 X 求生》調教人妻、大小姐！6月26發售

Steam後宮紳士《荒島 X 愛 X 求生》6月26日發售！大小姐、人妻我全都要

王義川手機監控爭議…陳耀祥喊「去識別化不再是個資」 台權會轟漠視1規定

原本不參加…婆婆突改口「想跟全家出遊」 人妻崩潰：惡夢的開始

相關新聞

徵信業者追人妻行蹤 竟勾結台中刑警濫查民眾個資

台中洪姓男子經營科技、徵信公司，因受託調查1名人妻動向，竟拜託時任台中市警局刑警大隊楊姓偵查佐幫查個資，楊明知當事人非偵...

保全員網路交到小六女童 她沒嫌他年紀大...但他呷幼齒下場慘了

保全員梁姓男子去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，網路聊天交往一段時間，相約見面後才知女網友不僅未成年，還僅就讀國...

高雄女老師搭公車遇急煞摔至骨折氣胸 公司要和司機一起賠

高雄市鼓山區某國小閩南語教師高姓女子搭公車時，剛上車還未站穩，公車便啟動後又立即緊急煞車，致她肋骨、肩胛骨骨折，無法再繼...

影／北巿男衝撞路邊16輛機車 沒酒駕卻棄車跑回家...辯恍神

一輛小客車昨天凌晨3時許行經台北市信義區中坡南路，衝撞路旁停車格內16輛機車後逃逸，警方調閱監視器，一小時後在南港逮捕4...

彰化偏鄉半年被倒百次事業廢棄物 國有地出租也受害

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被傾倒建築土方有明確來源的多達87次，沒明確來源24次，...

想以裸照脅迫前女友「分手砲」 台南男大生秒收訊息仍判2月

王姓男大生的前女友於交往期間曾傳送裸露上半照片給他看，分手後擔心其裸照外流，以通訊軟體質問他是否已刪除照片，王未正面回答...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。