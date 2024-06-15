保全員網路交到小六女童 她沒嫌他年紀大...但他呷幼齒下場慘了

保全員梁姓男子去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，網路聊天交往一段時間，相約見面後才知女網友不僅未成年，還僅就讀國小6年級，但身體發育十分成熟。他有一次接女網友放學，陪同她一起回家，因屋內只有二人共處進而發生親密性行為。女網友媽媽事後驚知此事報案提告，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，可上訴。

判決指出，從事保全員的梁姓男子去年9月經由網路交友軟體找到一名令他心儀的女網友，二人網路聊天交往一段時間，相約見面後，才知女網友不僅尚未成年，且還僅就讀國小6年級，但身體發育十分成熟。「眼力真差。」梁男還如此自嘲，以為女網友已滿18歲，沒想到竟比他小這麼多。