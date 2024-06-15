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保全員網路交到小六女童 她沒嫌他年紀大...但他呷幼齒下場慘了

聯合報／ 記者王長鼎／新北即時報導

保全員梁姓男子去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，網路聊天交往一段時間，相約見面後才知女網友不僅未成年，還僅就讀國小6年級，但身體發育十分成熟。他有一次接女網友放學，陪同她一起回家，因屋內只有二人共處進而發生親密性行為。女網友媽媽事後驚知此事報案提告，新北地院日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，可上訴。

判決指出，從事保全員的梁姓男子去年9月經由網路交友軟體找到一名令他心儀的女網友，二人網路聊天交往一段時間，相約見面後，才知女網友不僅尚未成年，且還僅就讀國小6年級，但身體發育十分成熟。「眼力真差。」梁男還如此自嘲，以為女網友已滿18歲，沒想到竟比他小這麼多。

但女網友並不介意仍願意與他交往成為男女朋友，梁男曾有一次到國小接女網友放學，陪同一路走回家，因屋內只有二人共處進而發生親密性行為。女網友媽媽事後驚知此事報案提告，新北地院考量梁男坦承犯行，也並未違反女網友意願，以暴力手段發生性行為，同時已與家屬達成和解，日前依對未滿14歲女子為性交罪，判刑1年8月，仍可上訴。

梁姓保全員去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，發現才念小學六年級，趁送她回家發生性關係，雖兩情相悅，仍被判1年8月。圖／ingimage
梁姓保全員去年透過網路交友軟體找到一名心儀的女網友，發現才念小學六年級，趁送她回家發生性關係，雖兩情相悅，仍被判1年8月。圖／ingimage

交友軟體 保全 性行為 未成年

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