快訊

女神清大致詞！林青霞吐「沒上大學很遺憾」 下一秒反轉全場大讚

一師扛半班各縣市合理化 公幼招生恐更慘烈

NBA／沒被橫掃！ 獨行俠G4背水一戰痛宰塞爾蒂克38分

影／北巿男衝撞路邊16輛機車 沒酒駕卻棄車跑回家...辯恍神

聯合報／ 記者廖炳棋／台北即時報導

一輛小客車昨天凌晨3時許行經台北市信義區中坡南路，衝撞路旁停車格內16輛機車後逃逸，警方調閱監視器，一小時後在南港逮捕46歲楊姓男子。

楊姓男子在住家被警方找上門，他到案坦承駕駛車輛，自稱一時恍神釀成事故，警方酒測0.00mg/l，排除酒駕情事；但有關涉嫌肇事逃逸及無照駕駛部分將依法舉發，後續將調查相關跡證以釐清詳細肇事原因。

警方指出，楊男肇事逃逸後，警方到場未發現肇事車輛。調閱監視器查看事發經過，肇事車輛沿福德街西轉北行駛至中坡南路287號，右前車頭擦撞路邊停車格內16輛機車，造成右前車頭嚴重受損，現場機車也有輕重不等毀損，肇事後駕駛離開現場涉嫌肇事逃逸，不久警方在肇事處前方約100公尺發現肇事車輛，但未發現駕駛在場。

員警當場立即擴大調閱監視器循線追查，約莫1小時內即追到肇事駕駛南港住家，發現他的穿著與影像中衣物相符，將人帶回說明。

警方呼籲駕駛人發生交通事故後應留於現場，並依規定報請警方到場，不要逕自將車輛駛離現場；行駛過程中如有身體不適或精神不濟情形，應即停靠路旁安全地點休息，千萬不要勉強上路，以免憾事發生。

台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝
台北市南港區楊姓男子開車恍神，衝撞路旁停車格內16輛機車後肇事逃逸。記者廖炳棋/翻攝

交通事故 停車格 監視器

延伸閱讀

北巿偵查隊小隊長酒駕超車還肇逃 不滿調職、記大過打官司吞敗

中職／邱丹進讓渡 葉總秒答：不考慮、比黃勇傳還嚴重

台東地檢署布偵查起訴罪名排行榜 酒駕連5年奪冠

中職／邱丹酒駕遭解約 桃猿提合約讓渡期限至19日

相關新聞

他開車吸毒還帶6把西瓜刀罰9千 法官不挺警「濫權搜索」裁定免罰

李姓男子去年底在台北市疑在車內與友人吸K菸，被警查獲K粉及後車廂置放的6把西瓜刀，由於攜帶具殺傷力武器，違反社會秩序維護...

影／北巿男衝撞路邊16輛機車 沒酒駕卻棄車跑回家...辯恍神

一輛小客車昨天凌晨3時許行經台北市信義區中坡南路，衝撞路旁停車格內16輛機車後逃逸，警方調閱監視器，一小時後在南港逮捕4...

彰化偏鄉半年被倒百次事業廢棄物 國有地出租也受害

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被傾倒建築土方有明確來源的多達87次，沒明確來源24次，...

想以裸照脅迫前女友「分手砲」 台南男大生秒收訊息仍判2月

王姓男大生的前女友於交往期間曾傳送裸露上半照片給他看，分手後擔心其裸照外流，以通訊軟體質問他是否已刪除照片，王未正面回答...

退休公務員撞傷路人被罰義務勞務 塞2萬想行賄公務員下場曝

台中洪姓老翁曾擔任過公務員，後開車撞傷行人不理會直接落跑被依肇逃等罪判緩刑，但得到戶政事務所提供40小時勞務，洪工作又偷...

發回更審…法官沒分案 一放4年半

時任新竹地方法院法官王榮賓七年前承審毒品案件，判決被二審撤銷發回更審，王收到卷宗資料未依分案程序妥速處理，反而擱置長達四...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。