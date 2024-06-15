影／北巿男衝撞路邊16輛機車 沒酒駕卻棄車跑回家...辯恍神

一輛小客車昨天凌晨3時許行經台北市信義區中坡南路，衝撞路旁停車格內16輛機車後逃逸，警方調閱監視器，一小時後在南港逮捕46歲楊姓男子。

楊姓男子在住家被警方找上門，他到案坦承駕駛車輛，自稱一時恍神釀成事故，警方酒測0.00mg/l，排除酒駕情事；但有關涉嫌肇事逃逸及無照駕駛部分將依法舉發，後續將調查相關跡證以釐清詳細肇事原因。

警方指出，楊男肇事逃逸後，警方到場未發現肇事車輛。調閱監視器查看事發經過，肇事車輛沿福德街西轉北行駛至中坡南路287號，右前車頭擦撞路邊停車格內16輛機車，造成右前車頭嚴重受損，現場機車也有輕重不等毀損，肇事後駕駛離開現場涉嫌肇事逃逸，不久警方在肇事處前方約100公尺發現肇事車輛，但未發現駕駛在場。

員警當場立即擴大調閱監視器循線追查，約莫1小時內即追到肇事駕駛南港住家，發現他的穿著與影像中衣物相符，將人帶回說明。

警方呼籲駕駛人發生交通事故後應留於現場，並依規定報請警方到場，不要逕自將車輛駛離現場；行駛過程中如有身體不適或精神不濟情形，應即停靠路旁安全地點休息，千萬不要勉強上路，以免憾事發生。