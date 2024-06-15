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彰化偏鄉半年被倒百次事業廢棄物 國有地出租也受害

聯合報／ 記者簡慧珍／彰化即時報導

彰化縣西南角偏鄉常被當成濫倒廢棄物「樂園」，2021年3月至8月被傾倒建築土方有明確來源的多達87次，沒明確來源24次，累積逾千噸；其中陳姓地主涉犯廢棄物清理法，被彰化地方法院判處有期徒刑1年，緩刑兩年，罰款15萬元。另3名地主涉犯案件仍在審理中。

彰化縣環、警、檢組成查緝小組調查及偵辦農牧用地遭廢棄物濫倒，2021年至2023年在沿海鄉鎮偏遠土地多次查獲來自台北、新北、桃園的建築與道路工程的土方運到彰化傾倒，偏鄉地主有的「改良土地」收費倒土方，有的承租國有地竟也趁機提供土地撈一筆，檢警環至少掌握5筆出租國有地被倒廢棄物。

判決書指出，陳姓（77歲）男子提供芳苑鄉農牧用地，2021年3月起以每車次500元代價供謝姓男子仲介引進台北市、新北市的建地土方，總共傾倒100車次。陳男在偵訊時坦承及認罪，在審判外達成協商合意，協商判決原則上不得上訴。

同案被追加起訴的還有46歲謝姓男子、79歲許姓男子、76歲林姓男子，僅謝男在警詢與偵查中坦承犯行，許男、林男否認犯行，但環檢警掌握他們將土地提供給台新、統新等車隊傾倒一般事業廢棄物。謝、許、林3人涉犯案件仍在審理。

彰化縣芳苑鄉陳姓男子提供農地傾倒一般事業廢棄物，被判刑有期徒刑1年，罰款15萬元。記者簡慧珍／攝影
彰化縣芳苑鄉陳姓男子提供農地傾倒一般事業廢棄物，被判刑有期徒刑1年，罰款15萬元。記者簡慧珍／攝影

廢棄物

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