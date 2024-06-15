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想以裸照脅迫前女友「分手砲」 台南男大生秒收訊息仍判2月

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

王姓男大生的前女友於交往期間曾傳送裸露上半照片給他看，分手後擔心其裸照外流，以通訊軟體質問他是否已刪除照片，王未正面回答，還回傳「就分手砲」等訊息後立即收回，王否認強制未遂，辯稱以前已經明確回答她有刪除照片，台南地院判他2月，可易科罰金。

檢警調查，兩人分手後，王於去年8月4日以MESSENGER與前女友對談過程中，前女友質問是否已刪除裸照時，前女友指出「你散播我的肖像權那就走法律途徑」、「分手不好好分」，王回稱「你到底要我怎樣」，前女友說「不要散播就對了」等語。

王曾回傳表情符號，並陸續稱：「這是一個讓你自己體會的表情」、「就分手砲」等語，以此脅迫前女友與他發生性行為，但女方並未屈從。王察覺不妥後立即收回訊息。

王否認有強制未遂犯行，他辯稱，他們已經分手一段時間，女方突然來質問他有無刪除照片，這幾天一直針對這問題一直煩他，他想他都已經回答有刪除了。他表示，有詢問女方能否再發生性行為，女方拒絕後他沒有用照片威脅對方，以前已經明確回答對方有刪除照片，對方一直煩他，他後來發現對方有誤解，他就立刻澄清。

前女友在兩人對話提及「因為你上次有存你前女友的照片，我怕你也是這樣對我，我才來這邊叫你刪」等語，王問：「啊你現在有男友嗎」，女方稱「刪了沒」，王回稱「嗯」，女方續問「我要怎麼相信你」。女方再次聯絡王後，王卻以刪除照片為由，要求女方幫他口交。

同時，女方向王的友人傾吐此事，友人詢問他不擔心被告或被退學的後果時，王則回應重考等語。

台南地院認為，若王所傳送訊息是欲澄清解釋女方對他誤解，何須立即收回其傳送部分訊息，又王傳送「就分手砲」訊息後即立即收回，與女方證述內容相符。王在面對女方質問時，始終並未明確表態，仍故作玄虛，利用女方因擔心照片外流，而處於恐懼、不安、害怕的心理狀態，提出女方對他口交等分手砲要求。

台南地院審酌，王與女方曾是男女朋友，女方基於信賴關係而傳送該相片，王卻於分手後利用其握有其相片機會，以此脅迫女方與他性交，造成女方精神畏懼與不安，很不應該，並參酌王否認犯行犯後態度，迄今未與女方達成和解等，認他犯強制未遂罪處2月，可上訴。

台南地院審酌，王與女方曾是男女朋友，女方基於信賴關係而傳送該相片，王卻於分手後利用其握有其相片機會，以此脅迫女方與他性交，認他犯強制未遂罪處2月。圖／本報資料照
台南地院審酌，王與女方曾是男女朋友，女方基於信賴關係而傳送該相片，王卻於分手後利用其握有其相片機會，以此脅迫女方與他性交，認他犯強制未遂罪處2月。圖／本報資料照

分手 前女友

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