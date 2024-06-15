退休公務員撞傷路人被罰義務勞務 塞2萬想行賄公務員下場曝

台中洪姓老翁曾擔任過公務員，後開車撞傷行人不理會直接落跑被依肇逃等罪判緩刑，但得到戶政事務所提供40小時勞務，洪工作又偷懶被黃姓課員勸導，他擔心評核不過竟拿2萬元塞給對方，再被政風室移送法辦。檢方依貪汙行賄罪將洪聲請簡易判決處刑，建議法院考量他自白等，從輕量刑。

檢警調查，洪翁（73歲）2021年9月8日開車經北區，沒有注意後方賴姓人站在行人穿越道上等待過馬路，就貿然倒車撞傷對方，賴上前理論，洪還裝沒看到踩油門離去，法院依過失傷害、肇事逃逸等罪判他拘役20日、6月，緩刑3年，向公庫支付6萬元，提供40小時勞務確定。

台中地檢署去年7月命洪翁到南區戶政事務所報到，履行40小時義務勞務，未料黃翁才去沒多久，同年8月17日執行勞務時懶惰，經戶政事務所黃姓課員口頭勸導。

洪又擔心黃給他不利的核評，導致無法順利服完40小時勞務，隔天18日見黃要去上廁所時竟尾隨在後，還拿了1個裝有2萬元現金的白色信封袋交給對方，以期能對他督導從寬評核。

因黃當下未理解洪的用意，還以為裡頭是小禮物就暫時拿回座位，結果一打開驚見是現金就馬上要退回，但洪卻以要感謝她照顧為由拒不收回，後來黃與主管陪同下再次要退還錢，洪卻改口否認有送現金，最後通報政風室移送法辦。

檢方訊時，洪翁坦承行賄，並有扣案2萬元信封袋、黃向上級通報對話紀錄等可佐。檢方認為，洪偵查中自白、交付賄款在5萬元以下，情節輕微，均應依法減刑。