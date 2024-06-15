他開車吸毒還帶6把西瓜刀罰9千 法官不挺警「濫權搜索」裁定免罰

李姓男子去年底在台北市疑在車內與友人吸K菸，被警查獲K粉及後車廂置放的6把西瓜刀，由於攜帶具殺傷力武器，違反社會秩序維護法遭裁罰9000元並扣刀，但李男不服，辯稱家中務農所以帶刀，並指警違法搜索提出抗告，台北地方法院審理認為，當下並無緊急搜索必要，警不得執意要求駕駛人打開後車廂檢查，因此撤銷原裁定不罰。

裁定書指出，中山警分局員警去年12月27日晚間11時40分許巡經中山區民生東路1段與中山北路2段口時，突聞濃厚的愷他命氣味，見李姓男子坐在駕駛座與坐副駕的傅姓友人疑正在吸K菸，車內煙霧瀰漫，懷疑毒駕。

為避免交通危害事件發生，警方攔停該車，見兩男拒絕下車，以強制力令兩人離車。警方透過副駕駛座車窗，目視發現K他命研磨盤1個、已用過K菸1支，在令李男下車時，瞥見車側門邊有疑似愷他命白色粉末1大包（逾5公克），認李男涉嫌違反毒品危害防制條例當場逮捕，並以附帶搜索方式，在後車廂查獲6把西瓜刀。

法官認為，員警於27日晚間11時44分許逮捕2人後，遲至28日凌晨0時15分許，才開啟後車廂執行附帶搜索。李男經警依現行犯而逮捕，已拘束人身自由，西瓜刀置放在關閉的後車廂內，與置放於個人住宅或其他隱私空間無異，也非李男立即可觸及，無從認定李男欲掙脫逮捕持刀攻擊執行員警或自傷之虞，警方附帶搜索難認合法正當。

警方既未得李男同意搜汽車後車廂，且客觀上並無符合刑事訴訟法第130條附帶搜索及同法第131條的緊急搜索等要件，自不得在無搜索票的情況下，執意要求李男打開後車廂供檢查，因此，原審裁定處罰李男9000元，即有未當，撤銷原裁定，諭知不罰。 ※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885