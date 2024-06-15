發回更審…法官沒分案 一放4年半

時任新竹地方法院法官王榮賓七年前承審毒品案件，判決被二審撤銷發回更審，王收到卷宗資料未依分案程序妥速處理，反而擱置長達四年六個月，直到遷調前二天才批示案件分案、審理程序，被移送個案評鑑；法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，建議申誡併罰俸一個月。

二○一七年王榮賓在新竹地院刑事庭法官期間，承審葉姓、梁姓及許姓被告毒品案件，其中梁男、許男當時是少年，合議庭誤以為兩人未經少年法庭調查，檢方逕行起訴，判決公訴不受理，梁男提上訴後，台灣高等法院隔年撤銷發回更審。

二○一九年二月十二日，新竹地院將發回的卷宗資料交給書記官，書記官隔天將卷宗資料送交王榮賓核示，但王擱置未依分案作業程序妥速處理，拖至二○二三年八月二十八日，才以審理單批示案件後續分案及審理程序，無故延滯案件達四年六月。

新竹地院召開自律委員會議，認為王榮賓違反法官倫理規範、法官法規定，請求個案評鑑。王榮賓指出，他收到發回的卷宗資料後，因為是職業生涯中第一次碰到此種情況，有點不知如何是好。

王榮賓向法評會表示，他沒研擬過類似簽呈，雖有請書記官詢問刑事記錄科提供簽呈例稿參酌，仍不知如何研擬而擱置，因承辦案件數量增多，便將注意力放在處理未結案上，忽略研擬本案簽呈。

現任嘉義地院的王榮賓指出，他確實遺漏本案，他有幾次開始研擬簽呈，因無法確認正確與否，又不好意思詢問，才會延宕至調職前提出簽呈，確實是他自己的問題與責任。

法評會認為，王榮賓無故延滯案件處理，使梁男涉犯刑事犯罪無法及時透過司法權行使，於合理時間內確認應負的刑事責任，剝奪人民妥速接受刑事審判的權利，也使案件因未分案無從管考，顯然置辦案程序與當事人權益於不顧，未善盡法官勤勉、妥速執行職務的義務與形象，損及人民對司法信賴，影響當事人權益情節重大。