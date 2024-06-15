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找軍官當共諜 前上校判20年定讞

聯合報／ 記者林孟潔／台北報導

空軍退役上校劉聖恕為首的共諜案。圖／讀者提供
空軍退役上校劉聖恕為首的共諜案。圖／讀者提供
空軍退役上校劉聖恕透過空殼公司轉入大陸資金，吸收多名現退役海、空軍官交付軍事機密文件，最高法院依違反國家安全法等罪重判劉聖恕二十年徒刑定讞，須入監服刑；沒收一六七九萬元犯罪所得部分，撤銷發回更審。

被劉聖恕吸收的軍官「夫妻檔」中校孫緯、少校劉芸雅，一審各判刑十九年六月、二十年六月徒刑，最高法院撤銷部分犯罪事實，發回更審，部分上訴駁回，將由檢方聲請定應執行刑。

同案被吸收的少校龔健宇判刑三年六月、鄧至佑判刑二年定讞，少校劉永瑋則無罪確定。

據調查，二○一三年劉聖恕空軍退役後赴大陸經商，被對岸情治單位吸收，返台刺探軍情，劉男先請林姓友人在高雄成立空殼公司，讓陸方轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

孫緯因流連賭場、電子遊藝場，欠下大筆債務，劉聖恕知悉後，鎖定孫男發展下線，答應孫男只要交付機敏文件，視機密等級每筆可獲數萬元至十餘萬元報酬。

孫緯拉妻子劉芸雅加入共諜組織，劉女佯稱要製作教材、簡報，向部隊學弟、同事索取機密文件，取得資料後，再轉交給劉聖恕換取報酬。

孫緯沉迷賭博風聲傳到部隊，二○一九年退伍，卻仍利用部隊人脈，刺探及收集軍事資料，獲取陸方逾百萬元酬金。

檢調蒐證後約談劉聖恕等人到案，劉聖恕、孫緯、劉芸雅、龔健宇聲押獲准，鄧至佑、劉永瑋、林姓友人分別以十至二十萬元交保，檢方依違反國安法起訴劉男等人。

法院審理期間，龔健宇認罪交保，孫緯則辯稱交付軍機部分是偽造，但鑑定確認交付文件含國防機密檔案，法官因此不採信其說法。

合議庭綜合各項事證後，判處劉聖恕二十年徒刑，另考量孫緯、劉芸雅無前科、涉案情節及犯罪動機等，依交付機密於敵、期約賄賂等罪，分別判孫緯十九年六月、劉芸雅二十年半徒刑。

劉男的林姓友人協助設立空殼公司，但因無洩密事證，判六月徒刑，得易科罰金。

最高法院 空軍

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