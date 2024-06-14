前台中榮醫嘉義分院牙醫師詐領「樂齡假牙」補助 法院判緩刑4年
台中榮總嘉義分院前王姓牙醫師，被控自108年4月至110年5月，聯合助理葉姓女子、齒模製作朱姓男子，2年內詐領嘉義縣開辦的「樂齡假牙」補助逾500萬元，嘉義法院今天依共同詐欺取財罪嫌，判處王姓牙醫1年3月徒刑，緩刑4年；朱男判1年2月徒刑，緩刑4年；葉女判6月徒刑，不能易科罰金，可易服社會勞動服務。王男等3人均可上訴。
判決說，王姓男子是台中榮總嘉義分院灣橋院區的前牙科醫師，葉女是灣橋分院牙科門診助理；朱男不具醫師資格，也無牙技師執照，經營鑲牙生意，從事齒模製作等業務，均為從事業務人員。
王姓牙醫等3人利用嘉義縣政府照顧老人福利的「樂齡活動假牙計畫」方案，自108年4月至110年5月，由王男指示朱男對外招攬民眾，以增加其個人裝置假牙業績獲取酬勞，再由朱男為患者從事施打印模等牙醫師業務，每處理1次給付2500元，由葉女負責掛號、申請補助等業務。
朱男招攬163名患者，拍攝牙齒照片後，連同申請書等資料交給王男、葉女，申請通過後，再由王男指示葉女製作163名患者前往看診的不實登載，以及不實病歷資料。
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