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把火車當汽旅？妻揭司機員夫上班偷情荒淫行徑卻無下文 台鐵終出招

網紅蕾菈夫妻涉持有大麻 緩起訴確定

中央社／ 台北14日電

網紅蕾菈夫妻涉持有與吸食大麻遭逮，吸毒部分獲不起訴處分，持毒方面獲緩起訴處分，夫婦另應提供48小時義務勞務。檢察官依職權向高檢署送再議，高檢署今天駁回再議確定。圖／摘自YT
網紅蕾菈夫妻涉持有與吸食大麻遭逮，吸毒部分獲不起訴處分，持毒方面獲緩起訴處分，夫婦另應提供48小時義務勞務。檢察官依職權向高檢署送再議，高檢署今天駁回再議確定。圖／摘自YT

網紅蕾菈夫妻涉持有與吸食大麻遭逮，吸毒部分獲不起訴處分，持毒方面獲緩起訴處分，夫婦另應提供48小時義務勞務。檢察官依職權向高檢署送再議，高檢署今天駁回再議確定。

全案起於，檢警於民國112年11月間在蕾菈（本名何蕾伊菈）與丈夫湯宇的住處查獲第2級毒品大麻與研磨器等證物，引發社會關注。檢警查出，蕾菈夫妻自不詳人士取得大麻並共同持有。

新北地檢署檢察官認為，蕾菈夫妻涉犯毒品危害防制條例的持有第2級毒品罪，審酌夫妻均坦承犯行，犯後態度良好，無前案紀錄，且所持毒品數量不多，因此予以緩起訴處分1年，須當庭寫悔過書及提供48小時義務勞務。

至於蕾菈夫妻涉嫌施用第2級毒品的部分，由於尿液及頭髮送驗結果，均未檢出大麻代謝物反應，認定罪嫌不足，予以不起訴處分。

檢察官依職權，向台灣高等檢察署送再議。高檢署認為，一審檢察官法律見解妥適，以再議無理由，依法駁回再議。

此外，另一名網紅Joeman（本名翁雋明）涉持有大麻獲緩起訴的部分，高檢署仍未結案。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885

毒品 蕾菈

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