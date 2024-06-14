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台南前議長郭信良涉索賄千萬 佃西重劃會理事長直說「後悔」

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

台南市議會前議長郭信良、里長高進見，涉以佃西重劃案廠商提議買賣抵費地為由索賄1300萬元被訴，關鍵人物佃西重劃會理事長廖堅志今下午首次現身，在其要求下，與郭、高隔離作證。他直言後悔去拜託了，如今「我也是被告」。

台南地院下午開庭審理，傳重劃會理事長廖堅志出庭作證，經審判長詢及廖在郭、高面前，是否能自由陳述意見，廖回答「希望不要」，審判長裁定隔離作證，也由法警請郭、高前往另間法庭，觀看廖作證過程。

郭委任律師詢及其偵訊筆錄「從頭到尾沒拜託（前議長）過」、「閃的很遠…」，廖表示，這指的並非本案，因地主拜託，才請前議長幫忙，沒有就算了。律師提及高指1300萬是彌福其損失等語，廖說，跟事實不符，並非他「主動」，且110年6月7日第一次見面，是與前議長對話。同時，對蔡連博提到自己拜託蔡出面談損害賠償，廖也說「與事實不符」。

律師提到調取郭信良同年6月8日基地台位置，指第二次見面不在蔡連博家附近，檢方提「異議」，指廖並非台南人，不清楚地理位置，再加上基地台顯示範圍不確切。審判長認對客觀事實不予著墨。

律師詢及廖在偵訊筆錄提到「1300萬名義上是要給里長」、調查官詢問「不會純粹給里長？或轉交議長」，當時廖回答「不知道」，今在庭上廖同樣回答「不知道」，他說「心有不甘是確定的」。

廖表示，重劃區那些地主因訴訟或緩登等，拜託他協助處理，內心上知道必須自己去處理，後悔去拜託了，如今「我也是被告」。

佃西重劃會理事長廖堅志今下午首次現身，在其要求下，與前議長郭信良、里長高進見隔離作證，他直呼很後悔，讓自己也成了被告。圖／本報資料照
佃西重劃會理事長廖堅志今下午首次現身，在其要求下，與前議長郭信良、里長高進見隔離作證，他直呼很後悔，讓自己也成了被告。圖／本報資料照

台南 郭信良

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