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南警破獲賽鴿協會聚賭逮7人 查扣1.1億元賭金

中央社／ 台南14日電

台南市警局刑警大隊今天宣布破獲佳里區某賽鴿協會聚賭，查扣近10個帳戶約新台幣1億1000萬元賭金，同時逮捕會長黃姓男子等7名男女送辦。

台南市警局刑大告訴中央社記者，佳里區某賽鴿協會已運作20多年，檢警去年發現此鴿會以「虛擬、人頭鴿舍」或超齡鴿參賽增加歸返機率，製造不實成績，以詐領鉅額獎金。

此鴿會今年春季賽鴿已結束，賭金高達5600萬元，夏季賽鴿6月7日開賽，逾4000隻鴿子參賽，檢警在開賽前緝捕，一舉逮捕66歲黃男等7名男女，涉案人幾乎全是家族成員。

檢警同時查扣近10個帳戶賭金約1億1000萬元、電腦主機、賽鴿協會組織章程、賽程表、113年夏季賽插組明細、賽鴿腳環感應器、會員名冊、鴿會帳冊、存摺及定存單等物，依賭博、違反動物保護法等罪嫌送辦。

台南 賭博

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