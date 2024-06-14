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發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包 名嘴張宇韶挨告...判決結果出爐

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發文爆羅智強要殷瑋幫拿公事包！名嘴張宇韶挨告 法院判決出爐

聯合報／ 記者林孟潔／台北即時報導

名嘴張宇韶前年發文指立法委員羅智強「竟然要殷瑋在公共場合幫他拿公事包」，被羅告上法院求償30萬元並於臉書刊登判決全文，台北地方法院今判張應賠償10萬元，可上訴。

張宇韶在2022年12月29日發文「我聽過幾個真實的故事，羅智強竟然要殷瑋在公開場合幫他拿公事包」、「對於這種作風外界必然覺得詫異，但原因大概只有藍營知道，因為他們最清楚這種扭曲的政黨文化與所謂等級尊卑」等語。

羅智強認為，張宇韶言論讓大眾以為他使他人為跟班、居就的含義，足以減損他的社會評價，且「扭曲的政黨文化」、「等級尊卑」屬於謾罵、情緒性人身攻擊，並非合理評論，提告求償30萬元，並於臉書專頁刊登判決全文。

張宇韶指出，羅智強是國民黨著名政治人物，臉書粉絲專頁也有100萬人以上追蹤，且現為立法委員，針對涉及公眾事務領域事項，名譽權應有較高程度退讓，且他發表言論時有向親民黨文宣部前副主任吳崑玉查證，有相當理由相信殷瑋幫羅智強提公事包一事為真實，無須負擔侵權責任。

台北地院審理時，台北市政府發言人殷瑋作證指出，他沒有在協調會時替羅智強提公事包，協調會當天是帶自己的背包出席，並從中拿出文件資料，但沒有印象羅智強是否有帶包包，認為張宇韶的文章並非事實。

吳崑玉作證時曾說，他曾在協調會看到殷瑋提皮包，並從中拿出一張紙給羅志強，但沒有看到羅智強把皮包拿給殷瑋的過程，並說他雖曾寫文章「某位總統府副長級幕僚，年方30多歲，出來開會要20多歲的部屬幫他一路提著皮包」，但內容沒有特定指涉誰，是類似劇本的寫法。

法院認為，殷瑋早於2021年就針對此事否認澄清，但張宇韶2022年仍發文「羅智強竟然要殷瑋在公共場合幫他拿公事包」，言論並非真實，也未再度求證，甚至武斷陳述是「真實故事」，確實不法侵害羅智強的名譽權，應負侵權責任。

至於「扭曲的政黨文化」、「等級尊卑」等言論，是評論國民黨的政黨文化，屬於善意對可受公評之事適當評論，並無不法性，審酌後判張宇韶應賠償羅智強10萬元。

國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
國民黨立委羅智強。圖／聯合報系資料照片
張宇韶。圖／聯合報系資料照片
張宇韶。圖／聯合報系資料照片

國民黨 殷瑋 羅智強

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