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台南雙警命案家屬提反廢死 署長：跟家屬站在同一陣線

聯合報／ 記者邵心杰／台南即時報導

警察節前夕，警政署長張榮興今下午專程南下慰問因1年多前因公殉職員警凃明誠、曹瑞傑兩家屬，張榮興表示這是他上任後的第一站。凃明誠大姊及二姊再度表達反廢死的立場，還給兩家應有公道，希望署長能夠重視。張榮興則說，他跟家屬是站在同一陣線。

震驚全國的台南殺警奪槍案，兩名員警曹瑞傑、凃明誠因公殉職，一審認凶手林信吾犯攜帶凶器竊盜案、強盜殺人罪、攜帶凶器竊盜罪、攜帶凶器強盜罪等罪，判林兩個死刑，褫奪公權終身。現已上訴二審審理中。

今下午約3時30分，署長張榮興抵台南市警二分局，與副市長葉澤山、警察局長廖宗山等人慰問凃明誠大姊及二姊，隨後趕往歸仁慰問曹瑞傑家屬，並致贈慰問金。

凃、曹兩家關心二審審理程序，凃明誠大姊及二姊表達反廢死立場，希望凶手判死刑，以告兩警在天之靈。凃明誠大姊及二姊希望新上任署長能夠重視此一議題。

張榮興說，明天是警察節，他今於警察節前夕南下慰問因公殉職雙警的家屬，過了警察節就沒意義了，這也是他上任後的第一站。面對家屬提及反廢死的立場，張榮興說，他跟家屬是站在同一陣線。

警政署長張榮興下午抵台南市警二分局慰勤。記者邵心杰／攝影
警政署長張榮興下午抵台南市警二分局慰勤。記者邵心杰／攝影
警政署長張榮興今下午抵台南市警二分局，與副市長葉澤山、警察局長廖宗山等人慰問凃明誠大姊及二姊，隨後趕往歸仁慰問曹瑞傑家屬。記者邵心杰／攝影
警政署長張榮興今下午抵台南市警二分局，與副市長葉澤山、警察局長廖宗山等人慰問凃明誠大姊及二姊，隨後趕往歸仁慰問曹瑞傑家屬。記者邵心杰／攝影

廢死 張榮興 警察

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