錢櫃林森店大火案練台生一審無罪 北檢上訴

錢櫃台北林森店2020年4月發生火災造成6人死亡、72人受傷，董事長練台生被起訴多項罪名，台北地方法院今年5月15日宣判，練台生獲判無罪。判決理由說，錢櫃的業務屬分層負責，練不涉及刑責。台北地檢署不服，認為判決理由有諸多矛盾及違誤之處，今對練台生等7人提起上訴。

北檢指出，練台生、錢櫃林森店高級襄理陳思宏及謝勇奎無罪部分，判決無罪理由有諸多矛盾、違誤不當之處，且有部分事實認定錯誤。

北檢認為，林森店店經理翁珮雯、日班副理張惠純、錢櫃工程師黃思銘緩刑部分，3人均未坦承犯行，難認態度良好，原審量處有期徒刑1至2年，並宣告緩刑，顯有不當。

北檢指出，雖然九康工程行負責人王聖傑判處有期徒刑3年，但因其過失行為，造成本案重大傷亡，危害甚鉅，上開刑度難認罪刑相當。

全案源於，錢櫃林森店2020年2月起，進行增設電梯工程，當時疫情衝擊業績，練台生與幹部討論後，決定一邊施工、一邊營業。2020年4月26日，王聖傑將儀器充電引發火災，店內消防設備未起作用，造成6人死亡、72人受傷，

檢方偵辦，依涉犯放火、過失致死、過失傷害及違反職業安全衛生法等罪，起訴練台生、翁珮雯、張惠純、陳思宏、謝勇奎、黃思銘、王聖傑、迪廣公司等8名自然人與法人。

一審合議庭判決理由說，練台生為迪廣公司董事長，已依法設置、維護消防安全設備，且基於公司分層負責之理由，練不對錢櫃林森店內之消防安全事務負責，從而，練台生並不負消防法、職業安全衛生法、刑法過失致人於死、過失致傷的刑責，應對練為無罪之諭知。