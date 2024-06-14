八旬失智婦吵架罵人「不要臉」 法官判罰1千：首次偶發
花蓮一名八旬婦人在公共場所接連罵一名女子「不要臉」、「王八蛋」，花蓮地方法院法官認為這樣的語言已貶損對方人格及社會評價，依公然侮辱罪判王女罰金一千元。
根據法院的調查，案發於民國109年2月，被告與他人發生口角後，於公眾場所使用不當言詞辱罵對方，接續以「你不要臉」、「王八蛋」等辱罵對方，嚴重貶損對方人格尊嚴。
被辱罵對象報警後，檢察官調查後依妨害名譽起訴，法官認定被告的行為已構成公然侮辱罪。
判決指出，「不要臉」一詞，依社會一般人對此言語的認知，是蔑視他人之人格、貶抑其人格尊嚴，具有輕蔑、鄙視及使人難堪的涵意，足以貶損被辱罵者的社會評價，且此用語並無有益公共事務之思辨，或屬文學、藝術的表現形式。在多人面前以此言語侮辱告訴人，依其表意脈絡，顯係故意公然貶損他人之名譽，已逾越一般人可合理忍受之範圍，確屬公然侮辱無誤。
法官考量到被告首次犯罪，本案雖屬具譴責性的犯罪行為，但因涉案言論為偶發且無持續性損害，以及被告已80歲、已有失智症等因素，判罰金一千元。
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