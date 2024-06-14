扯！法官收卷不分案…擱置長達4年半 被送評鑑稱「不知如何是好」

時任新竹地方法院法官王榮賓7年前承審毒品案件，判決被二審撤銷發回更審，他收到卷宗資料未依分案程序妥速處理，反而擱置長達4年6個月，直到遷調前2天才批示案件分案、審理程序，被移送個案評鑑；法官評鑑委員會決議報由司法院移送職務法庭審理，並建議申誡併罰俸1個月。

王榮賓擔任新竹地院刑事庭法官期間，2017年3月10日承審葉姓、梁姓及許姓被告涉犯毒品案件，其中梁、許當時是少年，而合議庭誤以為梁、許未經少年法庭調查，檢方就逕行起訴，而判決公訴不受理，梁提上訴後，台灣高等法院2018年12月28日撤銷發回更審。

新竹地院2019年2月12日將發回的卷宗資料交給書記官，而書記官隔天將卷宗資料送交王榮賓核示，但王擱置案件，未依分案作業程序妥速處理，直至自己遷調嘉義地院前2日，也就是2023年8月28日才以審理單批示案件後續分案及審理程序，無故延滯處理案件長達4年6月。

新竹地院召開自律委員會議，決議認為王榮賓已違反法官倫理規範、法官法規定，而請求個案評鑑。王榮賓指出，他收到發回的卷宗資料後，因是職業生涯中第一次碰到此種情況，有點不知如何是好。

王榮賓向法評會表示，他經詢問書記官及審判長後得知應簽出分案，但他沒有研擬過類似簽呈，雖有請書記官詢問刑事記錄科科長提供一份簽呈例稿參酌，但仍不知如何研擬而擱置，之後因承辦案件數量增多，便將注意力放在處理未結案上，忽略研擬本案簽呈。

他指出，他事後接著面臨試署、實任送審事宜，加上正在處理中其他眾多刑事案件，確實遺漏本案，他也有幾次開始研擬簽呈，但因無法確認正確與否，又不好意思詢問，才會延宕至調職前提出簽呈，確實是他自己的問題與責任，僅能向評鑑委員坦承認錯，並將此事當作最大的警戒，避免再有類此行為。