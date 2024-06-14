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明知怎樣也闖不過…他「2次」駕車衝撞總統府管制區 下場曝光

聯合報／ 記者王聖藜／台北即時報導

廖姓市民駕車衝撞總統府前鋼製花台，還下車咆哮，警方在廖車上搜獲瓦斯槍、西瓜刀，法官依社會秩序維護法罰廖5000元，廖抗告；台北地院二審認為，廖其實2次衝撞府前花台，車上又攜刀、槍，對公共秩序危害深，駁回抗告案。

廖2023年11月12日上午10時在台北市重慶南路、凱達格蘭大道路口攜帶類似真槍的瓦斯槍、具殺傷力之西瓜刀，警方查獲法辦，法官第一次依社維法「無正當理由攜帶具殺傷力之器械」裁定廖應5000元，廖抗告。

二審調查，廖當天駕車到凱道，衝撞總統府前鋼製花台，且下車朝總統府咆哮，旋即逃離現場，員警後在貴陽街上攔停廖，在廖車上查獲瓦斯槍、西瓜刀扣案。

廖的西瓜刀長48公分，刀鋒長36公分，質地堅硬，足以對人構成威脅，廖的瓦斯槍長18公分，高14公分，外型與制式真槍相似度很高，法官認為，廖將刀、槍放在車上，再駕車前往總統府前衝撞、咆哮，對社會秩序已生危害。

廖辯稱，他感受到台灣很多家庭不完整，所以開車來總統府衝撞花台，想讓前總統蔡英文知道，攜帶西、槍則是為了防身，希望法官體諒。

不過，二審認為，廖2023年11月遭查獲時，已是第2次駕車前往總統府，且先後2次都有試圖駕車衝撞管制區，2次不理性的舉動，主觀上有在公共場所施強暴脅迫以危害公共秩序的意圖。

裁定說，廖隨身攜帶西瓜刀、瓦斯槍逾越通常使用範疇，前往政府機關陳情是人民的權利，但沒有駕車衝撞機關與攜帶刀、槍的必要，不採信廖的辯解，一審罰廖5000元並將西瓜刀、瓦斯槍沒入，符合比例原則，駁回抗告。

總統府前鋼製花台(圖與本件無關)。本報記者／翻攝
總統府前鋼製花台(圖與本件無關)。本報記者／翻攝

總統府 蔡英文 西瓜

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