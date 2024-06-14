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憲法法庭限縮侮辱公務員罪 他罵警「流氓」逆轉無罪確定

聯合報／ 記者曾健祐／台中即時報導

台中林姓男子在人行道騎機車違規被攔查，脫口對警員說出「你流氓啊」，一度被依侮辱公務員罪判拘役50日確定；林聲請再審成功，法院一審認為他因警方出爾反爾態度才做主觀評論，撤銷改判無罪，二審援引上月憲法法庭就侮辱公務員罪解釋判決，認定林未干擾警方執行職務，判無罪確定。

憲法法庭5月24日做出113年憲判字第5號判決，就侮辱職務罪認定違反言論自由違憲，即起失效，侮辱公務員罪部分雖合憲，但應限縮於「對公務員當場侮辱」，且「足以影響公務員執行公務」。

林男2021年10月25日在豐原分局翁子派出所前，違規騎車上人行道被汪姓警員舉發，林不滿在派出所前逗留、拍照，還對汪姓、黃姓警員口出「你流氓啊」等語。台中地院豐原簡易庭一審依修正前刑法第140條第1項侮辱公務員罪，判拘役50日，得易科罰金。

台中地院二審合議庭指出，依教育部國語辭典「流氓」釋義，是指不務正業、為非作歹、破壞社會秩序的不良分子，屬貶抑、侮辱言詞，判處駁回，全案確定。

林男聲請再審，台中地院再查，且黃姓警員當時沒穿制服、未出示證件，是否「依法」執行職務已有可疑，且警方不讓林拍照並說「這是私人土地，你懂不懂」，可見警方目的是基於場所主人地位排除林行為，而非「維持公共秩序，保護社會安全」，難認是在執行職務，裁定再審。

中院一審再審勘驗密錄器，發現雙方口角，起因是林詢問黃員能否拍照獲同意，後又被告知不可朝派出所停巡邏車方向拍而被制止，且警方聲量大，林才質問「你凶什麼」，可見林是認為警方出爾反爾、態度矛盾又口氣嚴厲，才說「你凶什麼？耍流氓啊。」

一審認為，林針對警察態度、口氣等事實，做出主觀評論，就算尖酸刻薄，批評內容讓對方感到不快或影響其名譽，但仍難認有侮辱公務員犯意，撤銷改判林無罪。

台中高分院二審援引憲法法庭113年憲判字第5號判決，以刑法140條之侮辱公務員之行為應限於「足以影響公務員執行公務」情形，必須依表意脈絡，明顯足以干擾公務員指揮、聯繫及遂行公務者，才構成犯罪，而非人民當場對公務員任何辱罵、嘲諷或揶揄，都會干擾公務執行。

二審勘驗秘錄器，認為林男主觀認為警員對他能否自行拍攝一事出爾反爾，才在解釋過程以聲量較大方式講話，且林男認為警員態度前後矛盾、口氣嚴厲，才口出「你凶什麼？耍流氓啊」，主觀沒有侮辱公務員犯意，也無明顯足以干擾公務員之指揮、聯繫及遂行公務，不構成侮辱公務員罪。

台中高分院。記者曾健祐／攝影
台中高分院。記者曾健祐／攝影

人行道 公務員 憲法法庭

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