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「假冒謝金河」騙投資收簿詐團16人送辦 多名人頭戶被軟禁
詐騙收簿集團在台北市與新北市等地，以旅館當作據點，透過成員拘禁帳戶人頭取得帳戶，交付其他詐團使用獲利，待被害人因帳戶被警示無利用價值才釋放被害人，拘禁4人，警方日前陸續循線逮捕主嫌江男、金主吳男等16人，昨依詐欺、洗錢、妨害自由、組織等罪嫌移送檢方偵辦。
去年3月間，一名詐欺帳戶人頭向警方報案，他稱遭受詐騙集團以暴力手段毆打及拘禁於台北市中山區某旅館內，瑞芳警分局循線追查，該集團取得被害人帳戶後，還將人頭四處帶往旅館內拘禁，待該人頭帳戶遭警示後才將人放行。
被害人表示，因為有大筆錢匯入，集團成員怕帳戶被他們提領，所以將他們軟禁，約3到4天都不能自由行動，待帳戶被警示無利用價值才被放出。
瑞芳警分局接獲遭軟禁人頭戶報案後，循線追出介紹賣帳戶掮客、限制行動成員、首腦，並過濾分析各成員間的金流，歷經1年多的抽絲剝繭，日前收網，陸續逮捕主嫌江男（33歲）、金主吳男（44歲）等16人到案。
警方查出吳男及旗下集團成員透過拘禁人頭取得的帳戶，提供給詐騙集團使用，被害人誤信假冒財經專家「謝金河」的網頁，因而投資匯款，被害人清查有32人，詐騙所得1億4千多萬元。
瑞芳警分局分局長陳建龍今天表示，很多人頭帳戶是因求職被詐騙，多以「高薪、輕鬆、無經驗可」吸引民眾應徵，且要求職者繳交金融帳本及提款卡等資料，最後甚至將人頭控制在旅館內，形同拘禁，成為詐騙洗錢帳戶。
警方指出，常見詐欺手法是對亟需用錢的求職者先提供假電話號碼，再以該門號異常為由，指示被害者加入LINE詳談，卻被要求繳交提款卡、存摺，以利申辦作業，這類假借貸訊息，實為詐騙人頭帳戶的假廣告，求職者想工作務必提高警覺，應慎選合法打工仲介，蒐集了解工作資訊避免被騙。
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