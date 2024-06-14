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桃園忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 桃院今辯結7月5日宣判

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」，去年8月2、3日售出的麵包釀514人食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴與輔佐人杜姓丈夫準時出庭，夫妻倆對檢方起訴內容均認罪，法官關心與被害人和解賠償進度，杜某表示持續進行中，前天又和解9人，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。

庭訊時，法官詢問事發後是否仍繼續從事經營法國越南麵包生意，阿箴表示，原先的法國越南麵包攤位於案發後已經頂讓給叔叔承接，目前她是叔叔聘僱的員工，每個月領約3萬元薪水。對於是否仍有什麼辯解、科刑範圍，夫妻倆均以「沒有」應答，希望法官能判輕一點，請求從輕量刑。

法官說明，經函詢允揚保險公證人公司相關賠償進度，得知已與食物中毒的283名消費者和解、賠償金額逾224萬4551元，尚未和解的198名消費者中，大部分因為求償資料仍在補件，少部分則是求償條件談不攏。

杜某補充說明，自4月中旬首次開庭後，當月有12人完成和解，前天又收到允揚公司寄送一式三份的9件和解書，他收到後立刻依和解書上的金額去繳款，簽完文件後寄回允揚公司；和解過程中大多未與被害人碰面，除非有申訴，雙方才會在調解會中碰到。

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」去年8月初爆發食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴夫婦對起訴內容均認罪，迄今仍持續與被害人和解賠償中，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。圖／桃園市衛生局提供
桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」去年8月初爆發食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴夫婦對起訴內容均認罪，迄今仍持續與被害人和解賠償中，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。圖／桃園市衛生局提供
桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」去年8月初爆發食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴夫婦對起訴內容均認罪，迄今仍持續與被害人和解賠償中，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。記者陳恩惠／攝影
桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」去年8月初爆發食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴夫婦對起訴內容均認罪，迄今仍持續與被害人和解賠償中，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。記者陳恩惠／攝影
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」爆發食物中毒案，部分檢出門氏菌，當時遭桃市府衛生局重罰54萬元。圖／桃園市衛生局提供
中壢忠貞市場知名「阿箴越南法國麵包」爆發食物中毒案，部分檢出門氏菌，當時遭桃市府衛生局重罰54萬元。圖／桃園市衛生局提供

法國 食物中毒 麵包

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