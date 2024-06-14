桃園忠貞市場越南法國麵包514人食物中毒案 桃院今辯結7月5日宣判

桃園中壢忠貞市場排隊名店「阿箴越南法國麵包」，去年8月2、3日售出的麵包釀514人食物中毒案，桃園地院上午進行審理程序，負責人阿箴與輔佐人杜姓丈夫準時出庭，夫妻倆對檢方起訴內容均認罪，法官關心與被害人和解賠償進度，杜某表示持續進行中，前天又和解9人，全案今日辯論終結並諭知7月5日傍晚宣判。

庭訊時，法官詢問事發後是否仍繼續從事經營法國越南麵包生意，阿箴表示，原先的法國越南麵包攤位於案發後已經頂讓給叔叔承接，目前她是叔叔聘僱的員工，每個月領約3萬元薪水。對於是否仍有什麼辯解、科刑範圍，夫妻倆均以「沒有」應答，希望法官能判輕一點，請求從輕量刑。

法官說明，經函詢允揚保險公證人公司相關賠償進度，得知已與食物中毒的283名消費者和解、賠償金額逾224萬4551元，尚未和解的198名消費者中，大部分因為求償資料仍在補件，少部分則是求償條件談不攏。