陳斐娟臉書稱他是「愛情騙子」 劉建國求償敗訴再釋憲...結果曝光

立法委員劉建國不滿節目主持人陳斐娟在臉書PO文指「劉建國是愛情騙子」預告節目內容，提告向陳斐娟求償50萬元、刊登道歉啟事並刪除臉書文章，最高法院判決劉建國最終敗訴確定；劉建國不服聲請裁判憲法審查，憲法法庭裁定不受理。

劉建國主張，陳斐娟是三立電視「54新觀點」節目主持人，2017年10月5日下午6時許邀請李婉鈺擔任節目來賓，訪問李婉鈺與他之間感情內幕；陳斐娟錄完節目後，擅自在臉書粉絲專頁公開PO文「獨爆：劉建國其實是愛情騙子」，已侵害他的名譽權，要求陳斐娟賠償50萬元，並刊登道歉啟事、刪除貼文。

最高法院去年10月判決劉建國敗訴，劉聲請裁判憲法審查，主張確定裁判沒有審酌陳斐娟的言論是事實陳述或評論、相關言論作為節目預告內容，是否應僅限於來賓錄影時所述，而不包括來賓錄影前所談而未播出者、他的感情私事與公共利益是否有關、言論的可能文義範圍等。

劉建國認為相關法律見解具有原則重要性，確定裁判卻未漏未審酌，而程序駁回他的上訴，侵害他受憲法保障的訴訟權、名譽人格權，而聲請裁判憲法審查。