3律師、法務涉洩密交保羈押 法界：律師須迴避利害衝突

雲林地檢署偵辦網路投資虛擬貨幣詐騙案，意外發現詐騙集團委任律師疑涉洩密，3名律師、助理、法務人員遭拘提後，法務人員昨天被羈押、律師分獲交保，檢方今天進一步說明指在偵查過程中，意外發現不同當事人委任的律師，透過集團的首腦傳遞案情，讓當事的各方有串證之虞，已涉刑法132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密罪。

法界人士今天也指出，受委任的律師，在案件偵查中，只能與委任的當事人談論案情，不得將案情洩露給同案的關係人，遇當事人利害衝突更須迴避，舉例而言，兩人以上犯同一案件，因當事的各方在同一案件中有利害衝突關係，包括串證、扛罪等利害關係，所以不得委任同一律師辯護，也不得將案情透露給任何一方。

雲林地檢署檢察官段可芳偵辦一起詐騙集團案，有多名被告涉案，檢方偵辦過程中，對部分被告進行搜索時，從部分查扣的手機對話及相關事證，意外發現幾位委任律師有洩密之虞，主任檢察官朱啟仁表示，委任律師利用偵查庭出庭期間，獲取相關案情，再透露給詐騙集團相關法務人員，再居間串證，已涉非公務人員洩密。

雲林檢調於本月11日至高雄市、台中市共6處律師事務所等處搜索，拘提或通知陳姓（男）、林姓（女）、鄭姓（女）3名律師、黃姓女助理及安姓法務人員，偵訊後，認為安、陳嫌刑法132條第3項之非公務員洩漏國防以外秘密、加重詐欺、組織犯罪條例、洗錢防制法等罪嫌，其中安姓法務人員並無律師證書卻意圖營利辦理訴訟涉違反律師法。

安姓人員被以逃亡、勾串之虞聲押獲准，陳律師20萬元、鄭姓、林姓律師分獲2萬元、15萬元交保，黃助理則請回。