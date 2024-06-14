涉虛增資本額、非法募集未上市股票 聯華證券負責人遭起訴

已解散的聯華證券投資顧問股份有限公司、興聯華國際理財股問有限公司負責人張易新，涉嫌於2015、2016年間，借款2000萬虛增聯華公司的資本額，向聯華會員推銷未上市的密科博公司股票，募資1.5億餘元。台北地檢署今偵結，依涉犯證券交易法及公司法等罪嫌，起訴張易新、胞姊張怡婷。

檢方指出，2015年12月10日，聯華公司董事會決議辦理增資1890萬元，張易新向徐姓友人借款2000萬元，存入興聯華公司帳戶後，輾轉以他的名義，匯款2200萬元至聯華公司帳戶，充當增資股款證明。

張易新完成匯款後，再請不知情會計師完成驗資，出具資本查核報告書，證明聯華公司確實已收齊1890萬，持報告書向台北市政府申請增資變更登記，於2016年1月11日核准變更登記，資本額從原本的3110萬增加為5000萬，溢出額310萬則轉列資本公積。

檢方指出，張易新明知申辦公司登記時，股東應實際繳納股款，不得申請文件表明收足或繳納後，讓股東收回股款。不過，2016年1月15日至6月3日間，張易新又陸續以股東往來名義，從聯華公司帳戶大額提領款項，償還徐姓友人的借款。

2016年5月間，中華民國證券投資信託暨顧問商業同業公會曾實地查核聯華公司，張易新為了掩飾公司庫存現金款缺情形，指示李姓會計及密科博公司董事劉博煌各匯款900萬元至聯華公司帳戶，再向查核人員謊稱，另有326萬餘元的現金在銀行保險箱裡，但因董事長出差無法盤點，事後回覆金管會不實帳冊及報告。

此外，密科博公司負責人王靖，經劉博煌牽線，結識張易新。檢方查出，王靖於2015年7、8月間，為了籌措密科博公司設廠及開發產品資金，於同年11月間由張易新負責募資，擔任聯華副總經理的胞姊張怡婷合作，向聯華會員推銷密科博公司未上市股票，每股最高60元，從2015年11月3日至2017年7月3日止，共成交444萬2000股，非法募得資金1.5億餘元。