退役空軍上校劉聖恕當共諜...吸收現役軍官交機密 判關20年定讞

空軍退役上校劉聖恕透過空殼公司轉入大陸資金，吸收多名現退役海、空軍官交付軍事機密文件，最高法院依違反國家安全法等罪判劉20年徒刑定讞，沒收1670萬9000元犯罪所得部分撤銷發回更審。

被劉聖恕吸收的軍官「夫妻檔」中校孫緯、少校劉芸雅一審各判19年6月、20年6月徒刑，案件上訴，最高法院撤銷部分犯罪事實，發回更審，部分上訴駁回，將由檢方聲請定應執行刑。

另外，少校龔健宇判刑3年6月、鄧至佑判刑2年、劉聖恕的林姓友人被判處6月得易科罰金之刑定讞，少校劉永瑋則無罪確定。

劉聖恕2013年空軍退役後赴大陸經商，被情治單位吸收，返台刺探軍情，劉先請林姓友人在高雄成立空殼公司，讓陸方轉入資金，作為交付軍官洩密的報酬。

中校孫緯因流連賭場、電子遊藝場，欠下大筆債務，劉聖恕知悉後，鎖定孫發展下線，答應孫只要交付機敏文件，視機密等級每筆可獲數萬元至10餘萬元報酬。

孫緯也拉妻子劉芸雅加入組織，劉女佯稱要製作教材、簡報，向部隊學弟、同事索取機密文件，取得資料後，再轉交給劉聖恕換取酬庸。孫緯沉迷賭博風聲傳到部隊，於2019年間退伍，卻仍利用部隊人脈，刺探及收集軍事資料，獲取陸方逾百萬元酬金。

檢調搜索約談劉聖恕等人，劉聖恕、孫緯、劉芸雅、龔健宇被聲押獲准，另鄧至佑、劉永瑋、林姓友人則分別以10至20萬元交保。

高雄高分院審理期間，龔健宇認罪交保，孫緯則辯稱交付軍機有部分是偽造的，但鑑定確認交付文件含國防機密檔案，因此不採信他說法。合議庭判劉聖恕20年徒刑，另考量孫緯、劉芸雅無前科、涉案情節及犯罪動機等，依交付機密於敵、期約賄賂等罪，分別判孫緯19年半、劉芸雅20年半徒刑。