冒充法國除毛蠟...國際郵包藏8公斤K毒 3人聲押獲准

法務部調查局高雄市調查處追查毒品，發現由法國以航空郵寄來台的包裹，以郵寄除毛臘名義寄件，包裹裡的罐子卻暗藏8公斤多的K他命。檢方指揮警、調，在「監控下交付」查收件貨主，逮捕簡姓等3名男子，並搜出改造衝鋒槍等槍械。

法務部調查局高雄市調查處今天表示，5月間關務署台北關通報，有不法分子以國際網路購物為名義，夾帶運輸第三級毒品K他命入境，海關清查鎖定5月8日自法國進口的罐裝除毛臘包裹，以X光儀器檢查發現異常，才發現除毛臘的罐子裡夾藏8公斤多的K他命。

橋頭地檢署檢察官李侃穎指揮高雄市調查處及高雄市刑警大隊成立專案小組追查貨主，讓這批貨在「監控下交付」，5月16日警、調趁貨運公司送貨到高雄市左營區大順路與富國路口，見周姓男子（21歲）出面取貨，立即逮捕周，但周男稱他只是幫忙取貨，將周依違反毒品違害防制條例罪嫌移送橋檢，經檢察官聲押獲准。

警、調追查出貨主疑是簡姓男子（21歲），5月28日到高雄市三民區十全路與中華路口附近的大樓拘提簡，發現屋內有1枝改造衝鋒槍及鋼珠彈200多顆、3把改造手槍及BB彈，以及開山刀和些許K他命，房子是在場的宋姓男子（21歲），將簡、宋2人一併逮捕。

簡承認郵寄的包裹中，有一部分是他網路訂購的，但一部分是另名已墜樓死亡的朋友訂的貨。高雄市調處將簡、宋2人移送橋檢後，簡男經聲押獲准，宋獲5萬元交保。

※ 珍愛生命，向毒品說 NO！毒品危害防制諮詢專線 0800-770-885