快訊

無照律師執業涉詐欺及律師法 林珮菁10萬交保、限制出境出海

台版柬埔寨棄屍男 另涉性侵前女友13歲女判決出爐

聯合報／ 記者陳恩惠／桃園即時報導

台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案屬「棄屍組」的41歲潘姓共犯，去年初棄保潛逃7個月後落網遭羈押，發現他在桃市除涉及毒品案，2021年間與女友分手後，又因手遊與女友的13歲女兒交往2天便下手襲胸又指侵，前女友驚見潘與女兒Line對話「妳第一次嗎？怎麼沒看到有血」氣得提告。桃園地方法院審結，將潘男依對於未滿14歲女子為性交罪，判處徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，潘男原與少女的媽媽是男女朋友，因而結識少女，與媽媽分手後，兩家仍有往來，由於少女與潘男均有玩傳說遊戲，雙雙加LINE好朋友並交往，案發2021年6月9日當天上午10點30分，少女躺在中壢住處媽媽房間內床上玩手遊，潘男帶著6歲兒來訪，偷偷進入房內親吻少女並上下其手，由於少女忙著打遊戲未阻止潘脫下她的衣褲，最後遭潘男以手指侵入性交得逞。

少女媽媽於翌日清晨5點檢查少女的手機，驚見潘姓前男友與女兒的對話框「問妳喔，妳第一次嗎？」當少女回覆「嗯」潘男竟回「應該手指不夠長、怎麼沒看到有血、所以才說手指不夠長不然怎麼沒看到血，昨晚沒睡太累了，硬不了」等曖昧對話紀錄，詢問女兒後驗傷報警。

法院審理時，潘承認先結識前女友才知她有未滿14歲的女兒，先加遊戲好友又加LINE好友，之後變成男女朋友，但否認有性行為。至於雙方間的對話，潘男辯稱，當時手機未上鎖，被大兒子已逝的郭姓友人拿去與少女對話，但查驗對話其中有「畢竟我們年紀想法有差、其實我很怕我們的事被妳老母發現、我跟你媽在一起過，然後我們倆私下在一起，妳想想，被人家知道事情會如何」等語，足證是潘男與少女對話，根本不是少女不認識的郭男。

法官審酌，被告潘男為成年人，曾與少女母親為前男女朋友關係，明知少女未滿14歲，性自主決定能力未成熟，竟與少女性交，嚴重影響她的身心健康與人格發展，造成母女倆情感上極大傷害，考量被告犯後始終未坦承犯行，且於法院審理時一再傳喚不到庭，嗣因他案遭高院羈押後，才能借提到案，對己不利罪證於偵審期間均推給已死的郭男，顯見犯後的逃避態度，所昭惡行尤為惡劣；兼衡前科素行、高中畢業，案發時從事水電工作，月收入約2萬5000元，離婚，有1名未成年子女需要扶養，與弟弟、姪子、兒子同住等情狀，量處主文之刑。

因台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案「棄屍組」的41歲潘姓共犯，於2021年6月初涉嫌對前女友未滿14歲女兒上下其手，最後指侵得逞，桃園地院審結，將潘男依對於未滿14歲女子為性交罪，判處徒刑3年8月，可上訴。記者陳恩惠／攝影
因台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案「棄屍組」的41歲潘姓共犯，於2021年6月初涉嫌對前女友未滿14歲女兒上下其手，最後指侵得逞，桃園地院審結，將潘男依對於未滿14歲女子為性交罪，判處徒刑3年8月，可上訴。記者陳恩惠／攝影

前女友

延伸閱讀

「拒絕他就不買東西給我」 台南女童4年遭單親父性侵664次 判決出爐

確定不是從以前穿越到現代？舒淇「復刻23年前造型0變化」照片對比太驚人：根本少女

有車圖／Steam紳士爆衣射擊《魅惑之翼》宇宙G戰大爆瑟 絕頂升到外太空

大爆瑟！Steam紳士爆衣射擊《魅惑之翼》釋放滿溢子彈 絕頂升到外太空

相關新聞

台版柬埔寨棄屍男 另涉性侵前女友13歲女判決出爐

台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案屬「棄屍組」的41歲潘姓共犯，去年初棄保潛逃7個月後落網遭羈押，發現他在桃市除涉及毒品案，...

無照律師執業涉詐欺及律師法 林珮菁10萬交保、限制出境出海

不具律師資格的女子林珮菁涉從2019年至今年間，對外自稱為執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，獲利數十萬元，涉犯刑法詐欺取...

北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員公告候選人名單

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，檢察官人事審議委員會的9名票選檢審委員，今天下午舉行檢審會的會前會，討論9名檢察長...

SBL簽賭假球案／封口費？法官斥責拿錢竟心甘情願 陳品銓坦承花掉了

SBL裕隆納智捷球員集體簽賭打假球案，士林地方法院今傳喚前球員陳品銓、顏聞佐出庭作證，對於案情，陳品銓多次稱「我不記得了...

浩鼎案蒞庭表現不佳...評定為「未達良好」 檢察官提告勝訴判決被廢棄

時任士林地檢署檢察官林在培因浩鼎案蒞庭表現不佳，被評定為「未達良好」，他提行政訴訟救濟，一審認為，林的職務評定是由甫到任...

衝撞「館長」陳之漢健身房 台中男遭法院裁定收押

「館長」陳之漢位於台中北屯區的成吉思汗健身俱樂部台中旗艦館，昨晚驚傳遭1名林姓男子駕駛貨車衝撞大門，所幸未釀人員傷亡，警...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。