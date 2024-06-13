台版柬埔寨棄屍男 另涉性侵前女友13歲女判決出爐

台版柬埔寨求職詐騙三死案，同案屬「棄屍組」的41歲潘姓共犯，去年初棄保潛逃7個月後落網遭羈押，發現他在桃市除涉及毒品案，2021年間與女友分手後，又因手遊與女友的13歲女兒交往2天便下手襲胸又指侵，前女友驚見潘與女兒Line對話「妳第一次嗎？怎麼沒看到有血」氣得提告。桃園地方法院審結，將潘男依對於未滿14歲女子為性交罪，判處徒刑3年8月，可上訴。

判決指出，潘男原與少女的媽媽是男女朋友，因而結識少女，與媽媽分手後，兩家仍有往來，由於少女與潘男均有玩傳說遊戲，雙雙加LINE好朋友並交往，案發2021年6月9日當天上午10點30分，少女躺在中壢住處媽媽房間內床上玩手遊，潘男帶著6歲兒來訪，偷偷進入房內親吻少女並上下其手，由於少女忙著打遊戲未阻止潘脫下她的衣褲，最後遭潘男以手指侵入性交得逞。

少女媽媽於翌日清晨5點檢查少女的手機，驚見潘姓前男友與女兒的對話框「問妳喔，妳第一次嗎？」當少女回覆「嗯」潘男竟回「應該手指不夠長、怎麼沒看到有血、所以才說手指不夠長不然怎麼沒看到血，昨晚沒睡太累了，硬不了」等曖昧對話紀錄，詢問女兒後驗傷報警。

法院審理時，潘承認先結識前女友才知她有未滿14歲的女兒，先加遊戲好友又加LINE好友，之後變成男女朋友，但否認有性行為。至於雙方間的對話，潘男辯稱，當時手機未上鎖，被大兒子已逝的郭姓友人拿去與少女對話，但查驗對話其中有「畢竟我們年紀想法有差、其實我很怕我們的事被妳老母發現、我跟你媽在一起過，然後我們倆私下在一起，妳想想，被人家知道事情會如何」等語，足證是潘男與少女對話，根本不是少女不認識的郭男。