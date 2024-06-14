涉內線交易 航海王顏益財被訴

台驊投控董事長顏益財涉內線交易遭起訴。圖／聯合報系資料照片 被稱為「航海王」的上市公司台驊投控董事長顏益財、台灣航空貨運承攬公司董事長許旭輝，被控於大聯大投資控股公司收購台驊股權前，用人頭帳戶下單買賣股票，不法獲利二五八萬餘元，台北地檢署昨依違反證交法之內線交易罪嫌起訴顏、許；因兩人自白犯行並繳回犯罪所得，檢方建請法院減輕其刑。

檢方調查，顏益財向他人租用證券帳戶交易股票，委請陳姓友人協助申辦證券帳戶，再將帳戶交由周姓員工保管，另由王姓秘書委請員工的廖姓友人擔任優毅公司人頭，以每年十八萬元代價，由廖申辦證券帳戶，作為交易台驊股票工具。

二○二○年五月廿八日，大聯大及台驊分別在公開資訊觀測站公告，大聯大宣布收購台驊百分之五至廿的普通股消息，顏益財及許旭輝於重大消息成立至公開後十八小時內，使用陳、廖或親友帳戶下單交易台驊股票，顏益財不法獲利一九四萬餘元，許旭輝獲利六十四萬餘元。

提供帳戶的陳男、廖男涉犯洗錢防制法，各繳國庫四十、卅萬元後，獲緩起訴處分；保管帳戶及協助下單的王姓秘書、周姓員工涉犯洗錢防制法，同樣緩起訴，須各繳國庫八萬及四萬元。