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假律師接案詐財 5年近10人受害
女子林泳希無律師資格卻對外自稱執業律師，接案從事撰寫書狀等業務，不法獲利數十萬元，調查局台北市調查處昨天搜索約談林女到案，詢後依違反律師法等罪移送台北地檢署漏夜偵訊後，林泳希交保十萬，限制出境、出海。
據了解，林泳希當過多名民進黨立委助理，包括總統賴清德、副總統蕭美琴、台南市長黃偉哲、陽信銀行董事長陳勝宏等人擔任立委時期的助理，對法案處理與立法院事務熟稔，當時她的名字叫林珮菁，去年十月才改名。
林泳希離開立法院後，宣稱自己是有訴訟經驗的律師，曾任台灣陪審團協會秘書長、神腦國際總經理兼法案組長、博客來網路書店監察人，專門替人撰寫書狀呈報給院檢牟利，獲取報酬數十萬元。林女因未妥善處理當事人委託法律事務，被揭穿假律師身分。二○一九年迄今，受害者近十人。
此外，雲林地檢署檢察官段可芳偵辦高雄市林園分局前警員陳彥瑋（因案羈押）勾結詐團案，意外發現有律師利用陪同偵訊機會，側錄偵查內容通報給詐團首腦，猶如律師鄭威鴻集團翻版，日前指揮調查局中機站搜索台中、高雄三間律師事務所，拘提、約談陳姓男律師、林姓女律師、鄭姓女律師、安姓法務人員到案。
檢察官調查，陳彥瑋涉嫌提供教戰守則讓詐團每月詐騙逾五千萬元，如有車手落網，由安男與陳男負責調度派遣律師擔任辯護人，安男甚至假扮律師意圖營利辦理訴訟，違反律師法，訊後向法院聲押禁見，法官裁定安男羈押、陳男廿萬元交保。
鄭女、林女雖有涉洩密重嫌，但無羈押必要，各命二萬、十五萬元交保；另名黃姓女助理請回，全案羈押警察、律師、幣商近廿人，擴大偵辦中。
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