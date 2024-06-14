涉貪羈押禁見 基隆2警記過免職

基隆市警局督察長林鼎鈞表示，經召開考績會決議涉案的周、劉均記2大過免職，另追究相關人員考核監督責任。記者邱瑞杰／翻攝 基隆市警局少年警察隊周姓小隊長和劉姓偵查佐，涉犯貪汙治罪條例收受不正利益並且包庇業者，基隆地方法院裁定羈押禁見2個月。市警局昨天表示，考績會決議周、劉兩人均記2大過免職，另外追究相關人員考核監督責任。

少年隊周姓小隊長遭檢舉，涉嫌在愛一路的一家KTV插乾股，並且包庇業者招募持觀光簽證來台的越籍女子「打工」，雇用擔任陪酒服務生，且疑有性交易；周另找同隊劉姓偵查佐協助，未依法查緝。

基隆檢方查出周姓小隊長包庇不只1家店，11日晚指揮廉政署、調查局等單位，前往周、劉的辦公室和住家，以及多處涉案店家、相關人員住處等24個地點搜索，帶回周姓小隊長、劉姓偵查佐，查扣現金、手機、存款等相關事證。基隆市警局督察科則前往KTV，帶回業者、女服務員十多人訊問調查。

檢調查追，兩警否認插乾股、包庇，檢方認為有串證、逃亡之虞，複訊後向法院聲請羈押周、劉和徐姓、李姓、陳姓業者及游姓會計。其他涉案人5到10萬元不等交保，多名證人則請回。

法院昨天召開羈押庭，認定周姓小隊長、劉姓偵查佐均涉犯貪汙治罪條例，並有逃亡、串證之虞，裁定羈押禁見。徐姓、李姓、陳業者則涉犯行賄、妨害風化罪，陳姓業者另涉犯賭博罪，游姓會計涉犯行賄罪，也裁定羈押禁見。