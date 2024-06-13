檢察長人事有譜！前調查局長王俊力4人今晚出線

台北地檢署前檢察長鄭銘謙派任法務部長、高雄高分檢檢察長費玲玲屆期，2個檢察長缺額待補；檢察官人事審議委員會票選委員今討論選出張宏謀、黃玉垣、王俊力，鄭鑫宏等4人入圍，明天遞交檢審會確認，下周供鄭銘謙圈選。

這次檢察長布局是鄭銘謙上任後的「處女秀」，他會全國性重新排列組合或只補實台北地檢署、高雄高分檢的2個缺額，檢察界議論紛紛。

尤其，出缺首長機關之一台北地檢署號稱「天下第一檢」，經長年辦理全國政治、重大金融、重大弊案，誰能接替鄭銘謙在台北地檢署掌舵？更引發圈內關切。

民選委員日前公布有意角逐檢察長的9人名單，候選人的現職及司法官期別是：張宏謀(台中高分檢主任檢察官，26期)、黃玉垣(法務部行政執行署署長，28期)、王俊力(台高檢署主任檢察官，29期)、王文德 (法務部綜合規劃司司長，30期)。

以及鄭鑫宏(台高檢署主任檢察官，31期)、莊榮松(台高檢署主任檢察官，32期)、林李嘉(新竹地檢署檢察官，35期)、洪景明(宜蘭地檢署檢察官，35期)、黃士元(台北地檢署檢察官，36期)等。

票選檢審委員公告候選人之後，提供聯絡方式向各方蒐集意見，並在今天召開「會前會」充分討論，決定明天正式向檢審會提出檢察長缺額2倍人選的4人入圍名單供鄭銘謙圈選。

法務部本周三對檢察長人事案發布新聞指出，為拔擢具領導統御能力者，支持檢審委員以多元管道獲取充足資訊，全面評量參加遴選者學識能力、品德操守及相關歷練經驗後，提出適當建議人選。