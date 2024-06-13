北檢、高分檢檢察長出缺 票選檢審委員公告候選人名單

台北地檢署、高雄高分檢2名檢察長出缺，檢察官人事審議委員會的9名票選檢審委員，今天下午舉行檢審會的會前會，討論9名檢察長遴選候選人，經表決後聯合公告4名候選人至檢審會。

4名檢察長候選人的現職及期別分別是：張宏謀（台中高分檢主任檢察官，26期）、黃玉垣（法務部行政執行署署長，28期）、王俊力（高檢署主任檢察官，29期）、鄭鑫宏（高檢署主任檢察官，31期）。

票選檢審委員表示，肯定高檢署檢察長張斗輝主動向票選委員說明推薦續任名單及續任理由，包含實際業務需要之情況，建議可形成慣例，未來則修正「高等檢察署以下各級地方檢察署及其檢察分署檢察官輪調實施要點第三點、第四點修正規定」相關規則，將推薦續任名單及續任理由均送請檢審會審議。

至於具體內容可由法務部及高檢署蒐集檢察官意見後研議辦理。